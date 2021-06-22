У Кабміні попередили про стрибок тарифів: українці заплатять більше за опалення і гарячу воду

В Україні прогнозують зростання комунальних тарифів / УНІАН

В Україні прогнозується суттєве зростання тарифів на опалення, гаряче водопостачання, а також на центральне водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться в опублікованому Мінекономіки прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, який Кабінет міністрів схвалив наприкінці травня.

За даними Міністерства економіки, в 2021 році тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33% (±3%).

За прогнозом зростання на наступні три роки, в 2022 році тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, в 2023 і 2024 роках – ще на 5%.

У той же час тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у 2021 році зростуть на 20%, в 2022 році – ще на 11%, в 2023 і 2024 роках – ще на 5%.

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Крім того, прогнозується зростання тарифів на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Цього року тарифи зростуть на 10%, в 2022-му – ще на 10%, в 2023 і 2024 роках – ще на 5%.

Прогноз зростання комунальних тарифів до 2024 року /me.gov.ua

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні з червня очікує підвищення ціни на газ.

Зокрема, червневі ціни на газ сягатимуть 13 гривень за кубометр. А ось опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців. Підняти вартість кіловата для побутового споживача обіцяють вже з 1 липня 2021 року.