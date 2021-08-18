У Кабміні встановили порядок виплати "мінімалки": що зміниться для українців

Документ вносить зміни до Закону "Про оплату праці", якими передбачено не включати до розміру мінімальної заробітної плати певні позиції.
Кабінет міністрів погодив законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів, які регулюють оплату праці. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання уряду в YouTube.
Зокрема, документ вносить зміни до Закону "Про оплату праці", якими передбачено не включати до розміру мінімальної заробітної плати такі складові:
- доплати за роботу зі шкідливими та небезпечними умовами праці, з особливими природними географічними та геологічними умовами, а також в умовах підвищеного ризику для здоров'я;
- доплати за суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;
- суми підвищення оплати праці за роботу в нічний час, роз'їзний характер робіт;
- оплата роботи в понаднормовий час;
- оплата за залучення до роботи у вихідні та неробочі святкові дні;
- премії до святкових та ювілейних дат;
- сума індексації заробітної плати;
- сума компенсації втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків виплати заробітної плати.
На думку авторів законопроекту, виключення з "мінімалки" перерахованих складових дозволить підвищити загальний розмір заробітної плати працівника, особливо тих, які зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, умовами підвищеного ризику для життя і здоров'я і в несприятливих умовах.
Крім того, проектом документа встановлюються умови для визначення розміру мінімальної заробітної плати. Зокрема, мінімальну зарплату планують визначати з урахуванням:
- потреб працівників та їх сімей;
- загального рівня середньої заробітної плати в цілому по Україні;
- розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- прогнозного індексу споживчих цін на період, на який встановлюється розмір мінімальної заробітної плати;
- рівня зайнятості, продуктивності праці, збалансованості та обґрунтованості державного бюджету;
- рівня податків, обов'язкових зборів і внесків.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 гривень. З 1 грудня нинішнього року в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 гривень
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що зарплати в Україні в наступні три роки будуть рости приблизно на 8-10% на рік (враховуючи інфляцію). А сама інфляція повернеться до таргету в 5% вже в 2023 році, а в наступному році складе 6,2%.