У Кабміні встановили порядок виплати "мінімалки": що зміниться для українців

У Кабміні встановили порядок виплати мінімальної зарплати / УНІАН

Кабінет міністрів погодив законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів, які регулюють оплату праці. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання уряду в YouTube.

Зокрема, документ вносить зміни до Закону "Про оплату праці", якими передбачено не включати до розміру мінімальної заробітної плати такі складові:

доплати за роботу зі шкідливими та небезпечними умовами праці, з особливими природними географічними та геологічними умовами, а також в умовах підвищеного ризику для здоров'я;

доплати за суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;

суми підвищення оплати праці за роботу в нічний час, роз'їзний характер робіт;

оплата роботи в понаднормовий час;

оплата за залучення до роботи у вихідні та неробочі святкові дні;

премії до святкових та ювілейних дат;

сума індексації заробітної плати;

сума компенсації втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків виплати заробітної плати.

На думку авторів законопроекту, виключення з "мінімалки" перерахованих складових дозволить підвищити загальний розмір заробітної плати працівника, особливо тих, які зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, умовами підвищеного ризику для життя і здоров'я і в несприятливих умовах.

Крім того, проектом документа встановлюються умови для визначення розміру мінімальної заробітної плати. Зокрема, мінімальну зарплату планують визначати з урахуванням:

потреб працівників та їх сімей;

загального рівня середньої заробітної плати в цілому по Україні;

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

прогнозного індексу споживчих цін на період, на який встановлюється розмір мінімальної заробітної плати;

рівня зайнятості, продуктивності праці, збалансованості та обґрунтованості державного бюджету;

рівня податків, обов'язкових зборів і внесків.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 гривень. З 1 грудня нинішнього року в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 гривень

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що зарплати в Україні в наступні три роки будуть рости приблизно на 8-10% на рік (враховуючи інфляцію). А сама інфляція повернеться до таргету в 5% вже в 2023 році, а в наступному році складе 6,2%.