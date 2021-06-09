У КМДА розповіли, коли подорожчає проїзд у наземному транспорті та метро

Метро в Києві не дорожчатиме / УНІАН

У Києві найближчим часом не підніматимуть тариф на проїзд у громадському транспорті. Крім того, як повідомили в КМДА, в столиці не планується подорожчання і проїзду в метрополітені.

За словами міської влади, розрахунок тарифів на проїзд у громадському транспорті здійснюють профільні Комунальні підприємства, посилаючись на накази Мінстрансу та Мінінфраструктури України Про порядок формування вартості проїзду в метрополітені, автомобільному та електричному транспорті.

Як повідомляє kyiv.depo.ua, щодо підвищення вартості проїзду, в КМДА повідомили, що станом на 7 червня підприємства транспорту з приводу подорожчання проїзду в міському пасажирському транспорті, який вже працює в звичайному режимі руху, до департаменту економіки та інвестицій не зверталися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київський метрополітен звернувся з проханням до київської влади з проханням підтримати комунальне підприємство.

Метрополітен пропонує або підвищити проїзд у транспорті, або збільшити фінансування з боку столиці.

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Підвищення тарифів на проїзд у Києві - про що раніше повідомляв Главред:

Комунальні підприємства Київський метрополітен і Київпастранс 13 травня зробили заяви про збитки на тлі епідемії коронавірусної інфекції і закликали владу столиці або виділити їм додаткові фінансові кошти з бюджету, або переглянути вартість проїзду в бік підвищення.

Згідно з розрахунками перевізників, вартість проїзду в метро повинна становити 21 гривню, в наземному транспорті – 25 гривень. Саме такі тарифи, на їхню думку, на даний момент є економічно обґрунтованими цінами на проїзд у громадському транспорті.