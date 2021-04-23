Подорожчання проїзду в Києві: названо маршрути

Проїзд у деяких маршрутках Києва подорожчав до 10 гривень / УНІАН

У Києві серйозно здорожчав проїзд у маршрутних таксі №472, які слідують від станції метро Мінська до проспекту Георгія Гонгадзе (відстань – понад 9 км).

Проїзд підскочив з 8 до 10 гривень, повідомили Главреду пасажири.

На сайті eway.in.ua теж йдеться, що вартість проїзду у маршрутці №472 тепер становить 10 гривень.

Перевізник, який відповідає за маршрут, – ТОВ Союз-Авто. Компанія забезпечує перевезення пасажирів на понад 20 маршрутах, і подорожчав проїзд не лише у маршрутках №472.

У яких маршрутках Києва проїзд коштує 10 гривень:

№150 (вул. Милославська – Індустріальний міст);

№192 (метро Почайна – вул. Милославська);

№414 (Дарницька площа – вул. Бальзака);

№418 (вул. Попудренка – вул. Лісківська);

№444 (метро Дружби Народів – вул. Метрологічна);

№470 (Національний музей історії України у Другій світовій війні – вул. Закарпатська);

№476 (метро Дарниця – вул. Північна);

№485 (проспект Маяковського – метро Героїв Дніпра);

№559 (метро Мінська – метро Героїв Дніпра).

Нагадаємо, у липні 2018 року у громадському транспорті Києва проїзд серйозно подорожчав. У метро вартість поїздки зросла з 5 до 8 гривень, і також 8 гривень став коштувати проїзд у наземному транспорті (до цього коштував 4 гривні).

Досить довгий час у низці маршруток, які належали приватним перевізникам, можна було проїхатися за 6-7 гривень. Поступово проїзд у приватних маршрутках став по 8 гривень.

Нагадаємо, київські перевізники хотіли підняти вартість проїзду у маршрутках до 10 гривень з 27 березня 2021 року, щоб компенсувати збитки через встановлений ліміт місткості пасажирів – для боротьби з коронавірусом COVID-19 дозволили заповнювати лише половину місць для сидіння.

Пізніше підвищення цін на проїзд у маршрутках Києва перенесли.