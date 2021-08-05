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У Києві злетять тарифи на воду та опалення

5 серпня 2021, 22:27
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Ринок газу в нинішній конфігурації не працює повноцінно і загрожує низкою критичних наслідків.

Тарифи на тіло
Тарифи на тіло в Києві зростуть / УНІАН

У Києві протягом опалювального сезону ціни на газ, тарифи на опалення та гарячу воду будуть тільки зростати. Таку думку висловив заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

За його словами, ринок газу в нинішній конфігурації не працює повноцінно і загрожує низкою критичних наслідків.

"В результаті галузевої реформи відбулося скасування пільгового режиму газопостачання для теплопостачальників, так званого ПСО. Пільгового в контексті того, що діяли прийнятні умови розрахунків за газ, враховуючи особливості роботи теплокомуненерго та їх соціальну функцію. Зараз же існує жорсткий механізм передоплати, на що у ТКЕ коштів немає. До того ж, стрімко почала зростати ціна на газ. Зараз вона взагалі неадекватна - понад 15 тис.грн/тис. кубометрів у липні", — зазначив Пантелєєв.

Він вважає, що Україні слід "на національному рівні приймати план "виживання" в цей опалювальний сезон".

"Інакше вже в листопаді припиниться повна оплата за газ, і ми будемо мати катастрофічну ситуацію у всіх регіонах", — додав заступник голови КМДА.

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Тарифи в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Зокрема, ціни на газ сягатимуть 13 гривень за кубометр. А ось опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.

КМДА ціни на газ Петро Пантелєєв тарифи на опалення
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