У київській мерії попередили городян про стрибок цін на опалення: в чому причина

У київській мерії попередили городян про стрибок цін на опалення / УНІАН

Влада Києва анонсувала збільшення тарифів на опалення - через нову запропоновану держкомпанією Нафтогаз України фіксована ціна на газ. Про це заявити заступник голови Київської державної міської адміністрації Петро Пантелєєв.

За його словами, ціна на природний газ стрімко зростає.

""Нафтогаз" запропонував фіксовану ціну на тривалий період, але ця ціна вища, ніж була в попередніх тарифах. Є об'єктивна передумова для перегляду тарифів, для їх відносного збільшення", - заявив він.

Пантелєєв заявив, що в Україні наявний власний видобуток газу і ціна на власне "блакитне паливо" не перевищує 4 тисяч гривень за тисячу кубічний метрів.

"Пропонуємо умовно визначити газ власного видобутку як газ соціального призначення, який буде використовуватися для підприємств теплопостачання", - заявив він.

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Нагадаємо, з 1 травня 2021 року газопостачальні компанії в автоматичному режимі перевели своїх споживачів на річні тарифні плани і опублікували ціни на газ для населення – від 7,9 до 13,5 гривні за кубометр. Вони діятимуть з 1 травня 2021 до 30 Квітня 2022 року.

Директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України, експерт з питань енергетики Валентин Землянський у коментарі Главреду зазначив, що поки рано судити, якими будуть тарифи на газ для українців у новому опалювальному сезоні. Однак передумови для зростання цін є.