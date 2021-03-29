У Мінсоцполітики назвали умову підвищення пенсій до 7 тисяч гривень / УНІАН

Керівництво українського Мінсоцполітики разом з депутатами Верховною Радою розробляють модель, за якою українці зможуть отримувати середню пенсію у розмірі семи тисяч гривень. Про це заявила керівник відомства Марина Лазебна в інтерв'ю РБК-Україна.

Чиновниця стверджує, що пенсії у вищевказаному розмірі можливі для майбутніх поколінь українців лише при виході на накопичувальну систему.

Лазебна повідомила, що саме приклад накопичувальної моделі був представлений президенту. Однак спершу потрібно навести порядок у чинній зараз в Україні солідарній пенсійній системі.

"При сьогоднішніх зарплатах, при мінімальній прибутковості, людина змогла б отримувати з двох джерел - солідарного і накопичувального рівнів - 7 тисяч гривень. Це середня виплата", - заявила Лазебна.

Чиновниця зазначила - якщо людина протягом 35 років буде відкладати на особливий рахунок хоча б по 600 гривень, то це дозволило б йому отримувати в середньому по 3200 гривень виплати протягом 15 років. До цієї суми також додається пенсія з солідарної системи в розмірі 3500 гривень.

"Це, звичайно, в цінах сьогоднішнього дня. Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції ‒ 0,25% на місяць) - реальний рівень", - заявила Лазебна.

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