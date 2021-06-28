У Мінсоцполітики пояснили, коли вдасться підняти мінімальну пенсію до 3,5 тисячі

Коли вийде підняти мінімальну пенсію до 3,5 тисячі / УНІАН

Мінімальна пенсія на рівні 3,5 тисяч гривень могла б бути введена з березня 2022 року. Однак остаточно використання такого заходу залежить від встановлення прожиткового мінімуму. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю Радіо Свобода.

Нововведення можуть стосуватися пенсіонерів у віці від 75 років зі стажем 30-35 років.

"Я вже колись і президенту ходила говорила, що найкраще було б зробити для людей з 75 років, у кого є стаж 30-35 років, мінімальну гарантію в 3 500. Так, є людина, у кого 74 роки і 9 місяців. Йому буде трішечки менше", - розповіла чиновник.

За її словами, саме в цьому полягав план Мінсоцполітики на перше півріччя наступного року.

"Але знову ж таки ми зараз входимо в дискусію, що буде з прожитковим. І тут треба вже дивитися, чи в змозі ми все це потягнути фінансово, економічно", ‒ пояснила Лазебна.

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Нагадаємо, раніше економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні (який раніше анонсував Кабмін) несвоєчасним. На його думку, таку реформу потрібно проводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня 2021 року з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме близько трьохсот гривень.