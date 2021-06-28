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Для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 35 років стажу - Мінсоцполітики

28 червня 2021, 08:23

Без будь-яких умов в 60 років українці зможуть вийти на пенсію лише в разі, якщо в країні введуть накопичувальну пенсійну систему - кажуть у відомстві.

Трудова книжка
Для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 35 років стажу - Мінсоцполітики / УНІАН

У 2028 році пересічному українцю для того, щоб піти на пенсію в 60 років, потрібно буде мати як мінімум 35 років стажу. Про це розповіла керівник Міністерства соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє Радіо Свобода.

Однак, у разі якщо в країні введуть накопичувальну пенсійну систему, то українці зможуть вийти на пенсію в 60 років без будь-яких умов, розраховуючи на власний накопичувальний рахунок.

"Коли у тебе буде вік 60 років, у тебе повинен бути стаж 35 років. У 2028 році це буде така норма — 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60. А якби у тебе була накопичувальна, то в 60 років приходить твій пенсійний вік, ти можеш розраховувати на свій власний накопичувальний рахунок", - пояснила чиновниця.

Лазебна також розповіла, що зараз у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів щодо впровадження накопичувальної системи.

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Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії мають право працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв: компанія змушена припинити доставку пенсій, оскільки Кабмін так і не вирішив питання оплати державою даної послуги.

пенсия Марина Лазебна трудовий стаж
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