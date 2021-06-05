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У Moody's оголосили прогноз про відключення Росії від платіжних систем Заходу

5 червня 2021, 19:18

У Росії фіксується низький рівень внутрішніх і зовнішніх інвестицій через постійний тиск санкцій на Москву.

SWIFT
Сценарій наразі малоймовірний, проте Росію дійсно можуть відключити від SWIFT - Moody's / Reuters

Росію можуть відключити від міжнародних платіжних систем Заходу. Економіка держави залишається стабільною на тлі епідемії COVID-19, проте через санкції і ризик нових обмежень рівень інвестицій знижується. Обмеження доступу до технологій знижує здатність російської економіки до оновлень і пошуків нових ринків. Наступні можливі обмеження посилюють невизначеність ситуації. Такий прогноз зробили експерти міжнародного рейтингового агентства Moody's.

Як стверджують фахівці, економіка Росії демонструє стійкість на тлі ситуації з коронавірусною інфекцією. Рівень державного боргу також залишається низьким. Але через тиск санкцій рівень зовнішніх і внутрішніх інвестицій знижується.

"Існуючі санкції і постійний ризик нових заходів, включаючи можливість подальших обмежень щодо суверенного боргу, обмежуватимуть бюджетні можливості Росії і гнучкість фінансування, чинячи тиск на загальну фінансову стійкість країни", - відзначили в агентстві і вказали, що російська економіка відчуває проблеми з модернізацією і пошуком нових ринків через обмеження Заходу.читайте такожУ Лаврова зробили заяву про сценарій для РФ у разі відключення від SWIFT

При цьому експерти припустили сценарій, за якого Росію можуть відключити від міжнародних платіжних систем. Такі ризики підвищують рівень невизначеності економічного розвитку країни.

"Хоча Moody's вважає такі кроки малоймовірними, можливість нових обмежень в частині доступу Росії до міжнародних платіжних систем збільшує невизначеність", - підкреслили в агентстві.

Відключення Росії від SWIFT

Лідер Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер нещодавно казав про те, що Захід повинен піти на відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у тому випадку, якщо Москва запустить нову військову агресію проти Києва.

У Держдумі піддали критиці слова Вебера і сказали, що подібні заяви є "популістськими" і "безпідставними".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час свого візиту до Ірану заявляв виданню IRNA про те, що Москва збирається відмовитися від долара і платіжних систем Заходу в процесі міжнародних розрахунків.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підкреслював, що Росії у разі відключення від SWIFT швидко вдасться знайти альтернативну платіжну систему.

новини Росії SWIFT економіка
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