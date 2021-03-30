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У МВФ назвали проблемні питання для виділення кредиту Україні

30 березня 2021, 12:15
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Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман не зміг передбачити терміни завершення першого перегляду програми stand by.

МВФ
Люнгман заявив, що МВФ хоче підтримати економічний розвиток і процвітання України / Reuters

Глава представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман заявив, що в МВФ поки не готові назвати терміни першого перегляду програми stand by, за яким піде виділення траншу.

Дискусії з владою України тривають. Про це Люнгман сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення щодо часу завершення перегляду. Це залежить від того, наскільки швидко буде досягнуто прогрес у вирішенні питань", - сказав він.

Люнгман повідомив, що має на увазі як умови і зобов'язання, визначені в програмі, так і проблеми, які з'явилися пізніше, зокрема ті, що скасовують досягнення минулих програм.

Глава представництва МВФ наголосив на важливості збереження проведених Національним банком реформ і прогресі у зміцненні НБУ із захистом його від зайвого зовнішнього тиску, наявність чіткого плану скорочення фіскального дефіциту, відмова від контролю над цінами на газ і вирішення питання довгострокової моделі електроенергетики країни, а також дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів і судової системи.

Він зазначив, що Фонд хоче підтримати економічний розвиток і процвітання України.

"Ми продемонстрували це завдяки серії програм МВФ, які тривали постійно з початку 2014 року. І ми будемо продовжувати підтримувати належну економічну політику і трансформацію економіки", - заявив Люнгман.

читайте такожПерегляд програми МВФ для України можуть перенести - Bank of America

Співпраця України та МВФ - про що раніше писав Главред:

  • МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України програму співпраці stand-by. Вона повинна діяти упродовж 1,5 року. Загалом українська держава має отримати від міжнародного фінансового донора 5 млрд. доларів. Перші 2,1 млрд. Київ уже отримав.
  • Згідно з планом співпраці, Україні повинні виділити ще 3,5млрд., однак надання подальших траншів було призупинено через низку вимог з боку МВФ. Зокрема, Фонд наполягає на проведенні антикорупційної, освітньої, пенсійної, медичної та судової реформ.
  • У МВФ 13 лютого зробили заяву про завершення роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформ.
  • У Нацбанку розповіли, що чекає на Україну в разі розриву з МВФ.
  • 26 березня 2020 року ЗМІ повідомили про умови МВФ для виділення кредиту Україні.

МВФ транш Йоста Люнгман новини України
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