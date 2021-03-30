У МВФ назвали проблемні питання для виділення кредиту Україні

Люнгман заявив, що МВФ хоче підтримати економічний розвиток і процвітання України / Reuters

Глава представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман заявив, що в МВФ поки не готові назвати терміни першого перегляду програми stand by, за яким піде виділення траншу.

Дискусії з владою України тривають. Про це Люнгман сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення щодо часу завершення перегляду. Це залежить від того, наскільки швидко буде досягнуто прогрес у вирішенні питань", - сказав він.

Люнгман повідомив, що має на увазі як умови і зобов'язання, визначені в програмі, так і проблеми, які з'явилися пізніше, зокрема ті, що скасовують досягнення минулих програм.

Глава представництва МВФ наголосив на важливості збереження проведених Національним банком реформ і прогресі у зміцненні НБУ із захистом його від зайвого зовнішнього тиску, наявність чіткого плану скорочення фіскального дефіциту, відмова від контролю над цінами на газ і вирішення питання довгострокової моделі електроенергетики країни, а також дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів і судової системи.

Він зазначив, що Фонд хоче підтримати економічний розвиток і процвітання України.

"Ми продемонстрували це завдяки серії програм МВФ, які тривали постійно з початку 2014 року. І ми будемо продовжувати підтримувати належну економічну політику і трансформацію економіки", - заявив Люнгман.

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