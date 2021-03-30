У МВФ заявили про підтримку субсидій в Україні, але висунули умову

МВФ проти фіксованої ціни на газ для населення в Україні і виступає за газовий ринок / УНІАН

Міжнародний валютний фонд підтримує субсидії для українців, які відчувають проблеми з оплатою житлово-комунальних послуг. Такі програми повинні існувати. Однак Україні треба відмовитися від фіксації ціни на газ і перейти до роботи над створенням ефективного газового ринку, заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

За його словами, контроль над цінами на газ не є грамотним підходом у субсидіюванні домогосподарств, а також сприяє зловживанню ресурсами і зупиняє прогрес у роботі над підвищенням енергетичної ефективності. Програми з надання субсидій українцям повинні працювати.

"Існує - і буде існувати - значна частина українського населення, яка не може покрити витрати на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства - ідентифікувати їх і надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли сплатити власні комунальні рахунки... ми підтримуємо цю програму ", - стверджує Люнгман.читайте такожУкраїна і МВФ не домовилися про надання Києву нового траншу

Крім того, виникає інше серйозне питання, яке пов'язане з тим, як Україна повинна організувати працюючий газовий ринок. Останніми роками держава проводить відповідну політику, проте повноцінно проект наразі так і не вдалося реалізувати. У людей повинен бути широкий вибір постачальників газу, включаючи договори з фіксованою ціною на паливо.

"Починаючи з 2015 року, здійснюються комплексні зусилля для переходу до відкритого і конкурентоспроможного ринку газу як на оптовому, так і на роздрібному рівні. Досягнуто значного прогресу, але цілком функціональний ринок побутового газу ще не створено. Надання домогосподарствам вибору між широким асортиментом продуктів, включаючи контракти з фіксованою ціною, є одним з багатьох необхідних заходів", - додав Люнгман.читайте такожУ Зеленського оголосили про вимоги України до МВФ

Також він підкреслив, що в електроенергетичному секторі України присутні фінансові дисбаланси. Щоб врегулювати проблему, потрібно залучити додаткові ресурси з джерел доходів. Новими позиками цю проблему вирішити не вдасться.

Тарифи на газ в Україні