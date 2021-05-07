У Нацбанку пояснили, коли планують продавати ПриватБанк / УНІАН

В українському Нацбанку розповіли, що процес продажу державної установи ПриватБанк на продаж після закінчення кризи, яка викликана пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Громадське з посиланням на представників фінансового регулятора.

У НБУ відзначили, що підготовка до виходу держави з капіталу банків почнеться після того, як буде досягнуто стабільне відновлення економіки – коли реальний внутрішній валовий продукт України буде рости протягом двох фінансових кварталів поспіль.

Крім того, Нацбанк озвучив вимоги до інвесторів − вони повинні мати бездоганну ділову репутацію, задовільний фінансовий майновий стан і прозору структуру власності.

"Тобто регулятор повинен розуміти, хто конкретно стоїть за інвестиціями в банк", – підсумували представники фінансового регулятора.

До слова, в першому кварталі нинішнього року економіка України, згідно з прогнозами, продовжила падіння.

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