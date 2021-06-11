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У Нафтогаз нагрянули з обшуками через закупівлі у Газпрому

11 червня 2021, 15:58
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Слідчі хочуть встановити, чи дійсно посадові особи НАК Нафтогаз України ухилилися від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд грн.

У Нафтогаз нагрянули з обшуками через закупівлі у Газпрому
У Нафтогаз нагрянули з обшуками через закупівлі у Газпрому / УНІАН

У приміщеннях держкомпанії Нафтогазу 11 червня проходять обшуки. Державна фіскальна служба нагрянула туди з перевіркою у справі про можливу несплату податків.

Як повідомляється в Facebook фіскального відомства, зараз триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Слідчі хочуть встановити, чи дійсно посадові особи НАК Нафтогаз України ухилилися від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд грн.

Йдеться про незавершену процедуру митного оформлення газу, який був куплений у російського Газпрому.

"Остаточна сума завданих державі збитків буде встановлена в ході судово-економічної експертизи", - наголошується в повідомленні фіскальної служби.

У Нафтогаз нагрянули з обшуками через закупівлі у Газпрому

Раніше суд виправдав спійманого на хабарі чиновника з Миколаєва. Після п'яти років розгляду справи суд в Миколаєві врешті-решт прийшов до висновку, що обвинувачі не довели провину ексвіце-губернатора Миколи Романчука.

Контракт на транзит газу між Росією та Україною

30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.

Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."

Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.

Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

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