У Нафтогаз нагрянули з обшуками через закупівлі у Газпрому / УНІАН

У приміщеннях держкомпанії Нафтогазу 11 червня проходять обшуки. Державна фіскальна служба нагрянула туди з перевіркою у справі про можливу несплату податків.

Як повідомляється в Facebook фіскального відомства, зараз триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Слідчі хочуть встановити, чи дійсно посадові особи НАК Нафтогаз України ухилилися від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд грн.

Йдеться про незавершену процедуру митного оформлення газу, який був куплений у російського Газпрому.

"Остаточна сума завданих державі збитків буде встановлена в ході судово-економічної експертизи", - наголошується в повідомленні фіскальної служби.

Раніше суд виправдав спійманого на хабарі чиновника з Миколаєва. Після п'яти років розгляду справи суд в Миколаєві врешті-решт прийшов до висновку, що обвинувачі не довели провину ексвіце-губернатора Миколи Романчука.