У Нафтогазі анонсували проблеми з опаленням в 15 областях

Виробники теплової енергії заборгували Нафтогазу понад 820 мільйонів гривень / УНІАН

Згідно з даними на 25 березня, 56 підприємств не виконали своїх зобов'язань перед Нафтогазом щодо отримання дешевого газу за спеціальними зобов'язаннями. У зв'язку з цим в окремих населених пунктах у 15 українських регіонах люди можуть зіткнутися з можливими проблемами з опаленням у своїх оселях, повідомляти пресслужба компанії Нафтогаз.

У повідомленні зазначено, що для безперервних постачань газу в квітні, підприємствам слід погасити понад 820 мільйонів гривень боргів. Внаслідок цього в деяких населених пунктах можуть бути перебої з опаленням.

Де можуть виникнути проблеми з опаленням

Вінницька область

Дніпропетровська область

Житомирська область

Запорізька область

Донецька область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Частково Київ

Київська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Черкаська область

Чернівецька область

Отже, через критичну ситуацію в теплопостачанні деякі райони Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Краматорська, Маріуполя, Миколаєва, Києва, Харкова і Сум можуть зіткнутися з проблемами в теплопостачанні.

Для того щоб місцеві жителі змогли перевірити свій населений пункт, Нафтогаз опублікував спеціальний документ, який доступний за посиланням.читайте такожСтало відомо про відключення тепла у Донецькій області

Тарифи на газ в Україні