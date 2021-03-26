У Нафтогазі анонсували проблеми з опаленням в 15 областях

Перебої з опаленням у низці регіонів України можуть статися через ситуацію з боргами виробників теплової енергії.
Згідно з даними на 25 березня, 56 підприємств не виконали своїх зобов'язань перед Нафтогазом щодо отримання дешевого газу за спеціальними зобов'язаннями. У зв'язку з цим в окремих населених пунктах у 15 українських регіонах люди можуть зіткнутися з можливими проблемами з опаленням у своїх оселях, повідомляти пресслужба компанії Нафтогаз.
У повідомленні зазначено, що для безперервних постачань газу в квітні, підприємствам слід погасити понад 820 мільйонів гривень боргів. Внаслідок цього в деяких населених пунктах можуть бути перебої з опаленням.
Де можуть виникнути проблеми з опаленням
- Вінницька область
- Дніпропетровська область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Частково Київ
- Київська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Харківська область
- Черкаська область
- Чернівецька область
Отже, через критичну ситуацію в теплопостачанні деякі райони Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Краматорська, Маріуполя, Миколаєва, Києва, Харкова і Сум можуть зіткнутися з проблемами в теплопостачанні.
Для того щоб місцеві жителі змогли перевірити свій населений пункт, Нафтогаз опублікував спеціальний документ, який доступний за посиланням.читайте такожСтало відомо про відключення тепла у Донецькій області
Тарифи на газ в Україні
- Прем'єрміністр Денис Шмигаль 18 січня оголосив про те, що Кабмін затвердив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн куб. м до кінця поточного опалювального сезону.
- Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов пізніше уточнював, що вже наступного опалювального сезону ціна за кубометр палива в Україні може скласти до 12 грн.
- Заступник голови ОП Юлія Свідерська пояснила, що ціна 6,99 куб. м газу діятиме до кінця березня. Пізніше вартість газу в Україні для населення визначить ринок.
- Нафтогаз встановив ціну на газ для населення в березні на рівні 6,86 за кубічний метр з ПДВ. Вартість палива не змінюється для тих, хто оформив тариф річний. Для таких домогосподарств газ буде за ціною, зафіксованою в договорі.