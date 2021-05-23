У Нафтогазі заявили про плани щодо зупинки Північного потоку-2 і звернулися до США

Зупинка проекту Північний потік-2 є одним з головних завдань Нафтогазу.
У Нафтогазі вдячні Вашингтону за впровадження санкцій щодо юридичних осіб і судів, які причетні до будівництва газопроводу Північний потік-2. Однак у НАК очікують, що компанія-оператор трубопроводу Nord Stream-2 залишатиметься під санкціями, і ставлять перед собою завдання повної зупинки СП-2. Блокада російського енергетичного проекту є основою енергетичної безпеки України. Про це заявив директор компанії з інтегрованих комунікацій Максим Белявський.
"НАК висловлює подяку і всіляко вітає рішення Міністерства фінансів США, в частині впровадження санкцій щодо 4 компаній і 13 судів, які споруджували Nord Stream-2. У той же час, ми очікуємо, що оператор NS2 також буде залишатися під санкціями", - повідомив він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Також він додав, що Нафтогаз працює над вирішенням стратегічних завдань, серед яких – зупинка СП-2, перенесення точок прийому і передачі газу із західного і на східний кордон, розблокування постачань палива з країн Центральної Азії і диверсифікація поставок. При цьому робота над припиненням реалізації Північного потоку-2 є однією з головних цілей.читайте такожКулеба розкрив плани Путіна проти України після запуску Північного потоку-2
"Повна зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України", - підкреслив Белявський.
Північний потік-2 новини
- Вашингтон відмовився від санкцій проти Nord Stream AG – оператора газопроводу СП-2 – та її генерального директора Матіаса Варніга. Американська влада вважає, що це рішення продиктоване національними інтересами Штатів.
- Згідно з інформацією журналістів, відмова США від санкцій проти СП-2 головним чином пов'язана з наміром відновити відносини з Німеччиною, в той час як Берлін налаштований на добудову газопроводу.
- У Білому домі заявили, що Вашингтон не може зупинити добудову газопроводу Північний потік-2, тому що трубопровід вже завершено на 95%.
- Верховна Рада звернулася до Конгресу США з проханням зупинити завершення проекту СП-2 і впровадити санкції проти всіх компаній, які пов'язані з російським проектом.
- Пізніше Штати запустили нові санкції проти СП-2: йдеться про обмеження щодо 13 суден, які були задіяні в будівництві трубопроводу.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія планує розібратися в ситуації з новими санкціями США проти Північного потоку-2 і звинуватив американців у невиконанні домовленостей.