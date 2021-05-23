У Нафтогазі заявили про плани щодо зупинки Північного потоку-2 і звернулися до США

У Нафтогазі сподіваються, що компанія Nord Stream-2 залишиться під санкціями / Reuters

У Нафтогазі вдячні Вашингтону за впровадження санкцій щодо юридичних осіб і судів, які причетні до будівництва газопроводу Північний потік-2. Однак у НАК очікують, що компанія-оператор трубопроводу Nord Stream-2 залишатиметься під санкціями, і ставлять перед собою завдання повної зупинки СП-2. Блокада російського енергетичного проекту є основою енергетичної безпеки України. Про це заявив директор компанії з інтегрованих комунікацій Максим Белявський.

"НАК висловлює подяку і всіляко вітає рішення Міністерства фінансів США, в частині впровадження санкцій щодо 4 компаній і 13 судів, які споруджували Nord Stream-2. У той же час, ми очікуємо, що оператор NS2 також буде залишатися під санкціями", - повідомив він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Також він додав, що Нафтогаз працює над вирішенням стратегічних завдань, серед яких – зупинка СП-2, перенесення точок прийому і передачі газу із західного і на східний кордон, розблокування постачань палива з країн Центральної Азії і диверсифікація поставок. При цьому робота над припиненням реалізації Північного потоку-2 є однією з головних цілей.читайте такожКулеба розкрив плани Путіна проти України після запуску Північного потоку-2

"Повна зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України", - підкреслив Белявський.

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