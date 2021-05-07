У НБУ розкрили плани з продажу Приватбанку

Держава планує продати ПриватБанк після того, як стабілізується економіка країни - НБУ / УНІАН

Національний банк України (НБУ) розпочне підготовку до продажу ПриватБанку після закінчення кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Держава планує продати фінустанову після того, як будуть досягнуті показники зростання ВВП протягом 2 кварталів поспіль. Однак до потенційних покупців банку пред'являть низку вимог.

Як повідомили Громадське у Нацбанку, держава планує почати підготовку до виведення активів з фінансової установи після того, як вдасться досягти стабільного відновлення економіки. Достатнім показником буде зростання ВВП України протягом двох кварталів поспіль. Примітно, що в першому кварталі поточного року зафіксовано падіння української економіки.читайте такожПриватБанк і Ощадбанк можуть підняти ціни на обслуговування карт: в чому справа

При цьому регулятор ретельно вивчатиме готовність інвесторів до придбання банку. Зокрема, на потенційних покупців очікує низка вимог:

Бездоганна ділова репутація

Задовільний фінансовий та майновий стан

Прозора структура власності компанії

"Тобто регулятор повинен розуміти, хто конкретно стоїть за інвестиціями в банк", - підкреслили у НБУ.

Продаж ПриватБанку