У жовтні курс долара поб'є рекорд - прогноз експерта

Курс долара в Україні може впасти / Reuters

Курс долара в Україні в жовтні може досягти рекордно низької позначки з початку року, а саме - 26,2 грн за долар. Такий прогноз озвучив старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб. До слова, на початку 2021-го курс долара до гривні становив 28,4 грн/$, а станом на 28 вересня курс долара НБУ знизився до 26,5 грн/$.

За словами експерта, можливе і незначне подорожчання валюти, передає Obozrevatel. В цілому ж, долар має шанси як на різку девальвацію, так і на плавну ревальвацію.

Іосуб додав, що зміцнення гривні буде пов'язане з отриманням траншу Міжнародного валютного фонду.

"Міністерство фінансів країни висловило впевненість, що Україна виконала умови МВФ, і черговий транш за програмою stand-by може бути отриманий до кінця року. Якщо бачення МВФ збігатиметься з баченням Мінфіну, в жовтні можна буде очікувати на продовження тренду щодо зміцнення гривні. Долар до кінця місяця може торгуватися в діапазоні 26,2 – 26,7 грн", - зазначив аналітик.

читайте такожВ Україні валюту продаватимуть за новими правилами: експерт спрогнозував, чи обвалиться гривняЗа словами Іосуба, зміцнення гривні багато в чому пов'язано зі сприятливою зовнішньоторговельною кон'юнктурою. Позитивно позначається на курсі й розподіл МВФ спеціальних прав запозичення (SDR), що дозволило наростити в серпні міжнародні резерви до $31,5 млрд – це максимальне значення за дев'ять років.

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна виконала майже все умови для отримання траншу. Зокрема, йдеться про прогрес у реформах, зокрема – у судовій. Залишилися два законопроекти - про НБУ і НАБУ. Якщо нардепи не проголосують за документи, то МВФ може не виділити Києву транш.

23 серпня МВФ направив в Україну 2,7 мільярда доларів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це був не кредит, а безповоротна допомога. В уряді зазначили, що планують спрямувати ці кошти на відновлення економіки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також в Кабміні відзначили, що ці 2,7 мільярда ніяк не вплинуть на отримання траншу в рамках програми stand by.

Яким буде курс долара - прогнози

Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Курс долара в Україні може підскочити, і, в цілому, ситуація в 2021 році може бути не такою благополучною, як минулої осені. Такий прогноз озвучив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.