УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

У жовтні "злетять" ціни на газ: кому і де піднімуть тарифи

5 жовтня 2021, 04:57

Йдеться про побутових споживачів, для яких Нафтогаз є постачальником останньої надії.

газ
У Нафтогазі назвали нові тарифи на газ для споживачів / Фото pixabay.com

З настанням опалювального сезону платіжки за газ, використаний в жовтні, з підвищеними тарифами в листопаді отримають жителі відразу декількох регіонів України.

У листопаді це торкнеться домогосподарств у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях. Крім того, підвищені платіжки отримають жителі міст: Кременець (Тернопільської області), Мелітополь та Мелітопольського району (Запорізької області), Коростишів та Коростишівського району (Житомирської області), а також Шепетівки (Хмельницької області), повідомляє прес-служба газопостачальної компанії Нафтогаз.

Постачальник останньої надії назвав новий тариф на газ

У компанії пояснили, що мова йде про побутових споживачів, для яких Нафтогаз є постачальником останньої надії.

При цьому ціна на газ за поставки в жовтні буде вище, ніж у вересні. Кубометр газу для таких домогосподарств коштуватиме 16,56 гривні (без урахування вартості доставки).

false
/ gas.ua

Як уникнути підвищення тарифів на газ

При цьому в Нафтогазі відзначають, що для того, щоб клієнтам (їх на даний момент 600 тисяч) уникнути підвищення тарифу, їм слід укладати договори з іншими постачальниками протягом 60 днів — на такий термін їм гарантується газозабезпечення за тарифом ППН.

Реклама

"Нафтогаз України не встановлює ціну для клієнтів ППН. Ціна розраховується щомісяця за спеціальною формулою... Формула враховує певні ризики для постачальника "останньої надії", фактичні ціни природного газу на європейських газових хабах, поточний обмінний курс гривні до євро і ряд інших актуальних ринкових факторів", — додали в компанії.

читайте такожКиян попередили про різкий зліт тарифів на опалення: названі нові суми

Раніше повідомлялося про те, що в Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.

Місячні тарифи на жовтень зросли у ряду постачальників. Звернемо увагу, що окремі газопостачальні компанії підняли тариф вище 30 гривень за кубометр газу.

viber
Нафтогаз ціни на газ тарифи на газ
Зараз ви переглядаєте новину «У жовтні "злетять" ціни на газ: кому і де піднімуть тарифи». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: багатство, престижна робота або конфлікти з начальствомФінансовий гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: багатство, престижна робота або конфлікти з начальством Календар 2022: як і коли відпочиває УкраїнаКалендар 2022: як і коли відпочиває Україна Грузія "здала" Зеленського через арешт СаакашвіліГрузія "здала" Зеленського через арешт Саакашвілі Справжні таємниці Путіна: про що промовчав ПугачовСправжні таємниці Путіна: про що промовчав Пугачов Під суворою забороною: в Україні розширять список товарів, які не можна повернути в магазинПід суворою забороною: в Україні розширять список товарів, які не можна повернути в магазин

Останні новини

15:44

Стало відомо, коли у українців з ID-паспортами перестануть вимагати довідку про реєстрацію

15:35

Інфекціоніст спрогнозував, чи будуть в Україні люди бунтувати через антикоподібні обмеження Відео

15:17

У Кабміні запевнили, що Україна накопичила достатньо газу для проходження зими Відео

15:00

Гороскоп на 7 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: обман, розставання або фінансовий успіх Відео

14:56

Прикмети на 7 жовтня: що не можна робити в день Фекли і як не потрапити в біду Відео

Реклама
14:37

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

14:16

Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень з 1 грудня Відео

14:10

Легалізація криптовалют в Україні відкладається: президент відмовився підписувати закон про біткоїн Відео

13:52

Дружина Саакашвілі вперше відреагувала на відео з його новою дівчиною Ясько Відео

13:44

Дороги, авіація та залізниця: Франція може розширити свою участь у "Великому будівництві"

13:25

Борець-депутат Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпіади-2020: на що підуть кошти

13:17

В Україні три області можуть потрапити в "червону" зону на цьому тижні Відео

13:06

Вдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищими Фото

13:00

"Не вистачає навіть апаратів ШВЛ": у лікарнях Дніпра стався колапс через коронавірус Відео

12:54

"Метінвест" збільшив обсяг поставок кисню для лікування хворих коронавірусом

12:52

Холостячка Злата Огневич в одному боді блиснула сідницями на вулицях Києва

12:46

Путін на зустрічі з Зеленським не бажає обговорювати окупацію Криму: росЗМІ озвучили порядок денний Кремля Відео

12:16

"Чекають на вулиці": у мережі показали, як швидкі з хворими на COVID-19 по 5 годин стоять у чергах до лікарні Відео

12:14

Українцям пропонують назбирати собі на пенсію: що буде з виплатами Відео

11:57

Покров Пресвятої Богородиці: історія свята, що не можна робити в цей день, прикмети

Реклама
11:48

Живуть у страху: у Києві бійцівський пес роздер кішку на очах у людей Відео

11:37

У Чернівцях 74-річний пенсіонер та його 66-річний спільник 15 років розбещували неповнолітніх Відео

11:08

Погрожував ножем: у Києві батько по-звірячому зґвалтував свою 14-річну доньку Відео

10:52

Глава Укрексімбанку Мецгер складе повноваження на час слідства щодо нападу на журналістів "Схем" Відео

10:30

Мстислав Банік: Перехід у paperless - це довгострокова історія і мета Мінцифри до 2024 року

10:27

Шмигаль розповів, коли українським лікарям піднімуть зарплати до 800-900 доларів

10:23

Школяр з Дніпра, який впав у кому після інсульту, почав ходити

09:49

Мати не підійшла подивитися, що з нею: моторошні деталі смерті 10-річної дівчинки від рук вітчима

09:31

"Пермський стрілок" Бекмансуров прийшов до тями, поки що він залишається в реанімації Відео

08:55

Значення імені Андрій: характер, доля, сумісність

08:48

Гороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний день

08:45

Журналісти звинуватили главу Укрексімбанку в нападі і погрозах під час інтерв'ю Відео

08:22

Коронавірус в Україні 6 жовтня: виявлено понад 12,5 тис. нових хворих, багато заражених дітей Відео

07:48

COVID-19 не під контролем: у ВООЗ заявили, що світ - в епіцентрі пандемії Відео

07:48

Для чого ЄС поспішає з військово-навчальною місією в Україні Погляд

07:07

У Дніпрі жінка спалила 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів через голоси в голові

06:37

Похолодання в Україні: синоптик попередив про заморозки і сильний вітер 6 жовтня Відео

06:30

Збій в роботі соцмереж - ще не апокаліпсис: коли і через що почнеться справжня катастрофа Погляд

05:40

Найсмачніша і корисна шаурма: готувати всього 15 хвилин Відео

05:30

Вріжуть морози, завалить снігом: українців попередив про аномальну зиму Відео

Реклама
04:30

Тусовки і алкоголь: в Мережу злили акаунти підозрюваних у вбивстві копа в Чернігові Відео

04:08

Instagram глобально змінив систему показу відео

03:33

Вчені розповіли про несподівану корисну властивість кофеїну

03:22

Інфекціоніст розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих Відео

02:51

Учені навчились передбачали смерть від COVID-19 згідно з аналізом крові на залізо

02:20

Чіпкий і швидко розмножується: академік пояснив, чому Дельта-штам такий небезпечний Відео

01:39

Чи можна знизити тиск без препаратів - відповідь кардіолога

01:08

Прикмети на 6 жовтня: що не можна робити і як залучити удачу в день Іраїди Відео

05 жовтня, вівторок
23:48

Холод і сніг: в Україну несподівано увірветься зима Відео

23:12

Перетворюється на отруту: фахівець розповіла про підступну небезпеку меду Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти