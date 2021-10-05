У жовтні "злетять" ціни на газ: кому і де піднімуть тарифи

У Нафтогазі назвали нові тарифи на газ для споживачів / Фото pixabay.com

З настанням опалювального сезону платіжки за газ, використаний в жовтні, з підвищеними тарифами в листопаді отримають жителі відразу декількох регіонів України.

У листопаді це торкнеться домогосподарств у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях. Крім того, підвищені платіжки отримають жителі міст: Кременець (Тернопільської області), Мелітополь та Мелітопольського району (Запорізької області), Коростишів та Коростишівського району (Житомирської області), а також Шепетівки (Хмельницької області), повідомляє прес-служба газопостачальної компанії Нафтогаз.

Постачальник останньої надії назвав новий тариф на газ

У компанії пояснили, що мова йде про побутових споживачів, для яких Нафтогаз є постачальником останньої надії.

При цьому ціна на газ за поставки в жовтні буде вище, ніж у вересні. Кубометр газу для таких домогосподарств коштуватиме 16,56 гривні (без урахування вартості доставки).

/ gas.ua

Як уникнути підвищення тарифів на газ

При цьому в Нафтогазі відзначають, що для того, щоб клієнтам (їх на даний момент 600 тисяч) уникнути підвищення тарифу, їм слід укладати договори з іншими постачальниками протягом 60 днів — на такий термін їм гарантується газозабезпечення за тарифом ППН.

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"Нафтогаз України не встановлює ціну для клієнтів ППН. Ціна розраховується щомісяця за спеціальною формулою... Формула враховує певні ризики для постачальника "останньої надії", фактичні ціни природного газу на європейських газових хабах, поточний обмінний курс гривні до євро і ряд інших актуальних ринкових факторів", — додали в компанії.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.

Місячні тарифи на жовтень зросли у ряду постачальників. Звернемо увагу, що окремі газопостачальні компанії підняли тариф вище 30 гривень за кубометр газу.