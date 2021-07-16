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В уряді назвали мінімальну вартість гектара української землі

16 липня 2021, 12:30

Мінімальна ціна, за якою можна виставляти землю на продаж, у кожній області відрізняється, заявив Шмигаль.

земля, ринок землі
В уряді назвали мінімальну вартість гектара української землі / УНІАН

Глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що за більш ніж два тижні роботи ринку землі в Україні сформувалася її середня мінімальна ціна. Вона становить орієнтовно тисячу доларів за гектар.

"Мінімальна ціна, за якою можна виставляти землю на продаж, - по кожній області вона відрізняється, але в середньому - це орієнтовно тисяча доларів за гектар", - розповів Шмигаль під час засідання Верховної Ради у п'ятницю, 16 липня.

Раніше колишній народний депутат Олексій Мушак зазначив, що початкова ціна землі складе орієнтовно 1,5-2 тисячі доларів.

"Боротимуться дві моделі визначення ціни. Одна з них – так звана виробнича, за якою землю можуть купувати ті, хто її обробляє, розглядаючи покупку землі як доповнення до свого бізнесу. У цьому випадку землю навряд чи зможуть купувати за ціною дорожче 2 тисяч доларів, бо за умови більшої вартості її буде складно окупити за 7-8 років", - пояснив він.

Друга модель визначення ціни гектара на ринку - це так званий пасивний дохід від землі.

Детальніше про ціни на землю в Україні можете дізнатися з сюжету:

Земельна реформа в Україні - про що йшлося раніше:

ринок землі земельна реформа новини України Денис Шмигаль
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