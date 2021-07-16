В уряді назвали мінімальну вартість гектара української землі

Мінімальна ціна, за якою можна виставляти землю на продаж, у кожній області відрізняється, заявив Шмигаль.
Глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що за більш ніж два тижні роботи ринку землі в Україні сформувалася її середня мінімальна ціна. Вона становить орієнтовно тисячу доларів за гектар.
"Мінімальна ціна, за якою можна виставляти землю на продаж, - по кожній області вона відрізняється, але в середньому - це орієнтовно тисяча доларів за гектар", - розповів Шмигаль під час засідання Верховної Ради у п'ятницю, 16 липня.
Раніше колишній народний депутат Олексій Мушак зазначив, що початкова ціна землі складе орієнтовно 1,5-2 тисячі доларів.
"Боротимуться дві моделі визначення ціни. Одна з них – так звана виробнича, за якою землю можуть купувати ті, хто її обробляє, розглядаючи покупку землі як доповнення до свого бізнесу. У цьому випадку землю навряд чи зможуть купувати за ціною дорожче 2 тисяч доларів, бо за умови більшої вартості її буде складно окупити за 7-8 років", - пояснив він.
Друга модель визначення ціни гектара на ринку - це так званий пасивний дохід від землі.
Детальніше про ціни на землю в Україні можете дізнатися з сюжету:
Земельна реформа в Україні - про що йшлося раніше:
- 31 березня 2020 року депутати Верховної Ради більшістю голосів підтримали відкриття ринку землі.
- 28 квітня 2020 року Володимир Зеленський підписав закон Про ринок землі.
- 18 травня депутати дозволили торгувати державною землею через мережу. За документ проголосували понад 270 нардепів.
- 24 травня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2194, який Верховна Рада у другому читанні схвалила 28 квітня. Документ дозволяє передати в комунальну власність землі за межами населених пунктів.
- 25 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі в Україні.
- З 1 липня в Україні офіційно запустили ринок землі. Ціна гектара залежатиме від попиту і пропозиції, адже в тій моделі ринку, який запрацює в нашій країні, людей, які захочуть купити землю, буде значно більше, ніж тих, хто захоче її продати.