В уряді розповіли, на яку пенсію можуть розраховувати українці з мінімальним стажем

На яку пенсію можуть розраховувати українці з мінімальним стажем / УНІАН

Одержувана громадянами України пенсія повинна повністю залежати від кількості років їх страхового стажу. Про це повідомляє портал Ліга з посиланням на заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної.

Максимально можливі виплати, за її словами, повинні отримувати громадяни з повним стажем, а пенсію на рівні прожиткового мінімуму — пенсіонери зі стажем від п'ять років. Іншими словами, п'ять років-це мінімально необхідний стаж для того, щоб отримувати самі виплати від держави.

"Наша мета-посилити мінімальні рівні соціального захисту в літньому віці. Для цього держава повинна гарантувати людям з повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%, людям зі стажем 15 років-страхову пенсію, можливо, з більш низьким заміщенням, але за загальною формулою, людям зі стажем від 5 років — допомога від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму", — сказала чиновниці.

Також, за її словами, в Мінсоцполітики вважають за необхідне ввести універсальні правила регулярної індексації всіх пенсій.

"Ми побачили повне розуміння і підтримку запропонованих урядом законопроектах у сфері реформування прожиткового мінімуму, встановлення точної дати і однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат, планів щодо впровадження адресної допомоги літнім людям, які не мають необхідного стажу для пенсії", — підсумувала чиновниця.

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Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.