У Раді підвищать пенсії окремим категоріям українцям: кому саме

У Раді підвищать пенсії окремим категоріям українцям / УНІАН

В Україні вже найближчим часом парламентарі планують підвищити пенсії "чорнобильцям". Як повідомляється на сайті Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, раді рекомендували прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт № 4555 (авторства Кабміну).

Раніше зазначений проект вже був прийнятий у першому читанні 340 голосами народних депутатів. Він передбачає, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю, незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.

Крім того, уточнюються пільги з обчислення заробітної плати, яка необхідна для визначення розміру пенсії. Наприклад, якщо громадянин, який звернувся за пенсійною виплатою, пропрацював на територіях радіоактивного забруднення:

менш як 12 місяців - заробітна плата визначається шляхом ділення загальної суми заробітної плати за календарні місяці роботи на число цих місяців;

не менше тридцяти календарних днів у двох місяцях - зарплата визначається за будь-які фактично відпрацьовані тридцять календарних днів роботи;

менш як місяць - заробітна плата визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії мають право працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв: компанія змушена припинити доставку пенсій, оскільки Кабмін так і не розв'язав питання оплати державою даної послуги.