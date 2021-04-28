У РФ назвали умову повної зупинки Північного потоку-2

Північний потік - 2 добудують до червня-липня, прогнозує експерт / Reuters

Експерт фінансового університету при уряді Росії Ігор Юшков заявив, що завадити добудувати газопровід Північний потік-2 можуть лише санкції Євросоюзу. Однак на сьогоднішній день їхнє запровадження є вкрай малоймовірним.

"Якщо Євросоюз своїм рішенням запровадить заборону на надання будівельних послуг, по суті, приєднається до санкцій, які американці запровадили в грудні 2019 року, то будівництво зупиниться", - сказав Юшков Известиям.

За його словами, до такої заборони може призвести ескалація конфлікту на Донбасі. Юшко додав, що для запровадження санкцій має бути одноголосне рішення всіх країн-членів Євросоюзу.

За його прогнозом, компанія-оператор проекту Nord Stream 2 AG встигне завершити будівництво Північного потоку-2 до червня-липня. А до вересня будуть проведені пусконалагоджувальні роботи.

Північний потік-2 Газопровід Північний потік-2 - це російський проект, мета якого - з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини через Балтійське море в обхід території України. Запуск газопроводу Північний потік-2 загрожує транзиту газу через територію України, що завдасть шкоди державному бюджету і загрожуватиме безпеці країни.

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