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У РФ назвали умову повної зупинки Північного потоку-2

28 квітня 2021, 10:08

У Росії налаштовані оптимістично. Там впевнені, що компанія-оператор проекту Nord Stream 2 AG встигне завершити будівництво газопроводу до червня-липня.

Північний потік-2
Північний потік - 2 добудують до червня-липня, прогнозує експерт / Reuters

Експерт фінансового університету при уряді Росії Ігор Юшков заявив, що завадити добудувати газопровід Північний потік-2 можуть лише санкції Євросоюзу. Однак на сьогоднішній день їхнє запровадження є вкрай малоймовірним.

"Якщо Євросоюз своїм рішенням запровадить заборону на надання будівельних послуг, по суті, приєднається до санкцій, які американці запровадили в грудні 2019 року, то будівництво зупиниться", - сказав Юшков Известиям.

За його словами, до такої заборони може призвести ескалація конфлікту на Донбасі. Юшко додав, що для запровадження санкцій має бути одноголосне рішення всіх країн-членів Євросоюзу.

За його прогнозом, компанія-оператор проекту Nord Stream 2 AG встигне завершити будівництво Північного потоку-2 до червня-липня. А до вересня будуть проведені пусконалагоджувальні роботи.

Північний потік-2

Газопровід Північний потік-2 - це російський проект, мета якого - з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини через Балтійське море в обхід території України.

Запуск газопроводу Північний потік-2 загрожує транзиту газу через територію України, що завдасть шкоди державному бюджету і загрожуватиме безпеці країни.

Санкції проти Північного потоку-2 - про що раніше писав Главред:

  • Будівництво газопроводу Північний потік-2 було зупинено в грудні 2019 року після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США.
  • Але з грудня 2020 року будівництво відновилося. У підсумку укладання газопроводу ведуть російські кораблі.
  • 22 лютого США розширили санкції проти газопроводу Північний потік-2. Як заявили в американському Мінфіні, в ще один санкційний список внесено зайняте в будівництві Північного потоку-2 судно-трубоукладач Фортуна.
  • У квітні в компанії Nord Stream 2 AG, яка будує газопровід Північний потік-2, заявили, що спостерігається підвищена активність військових кораблів і цивільних суден в районі проведення робіт з укладання трубопроводу.

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