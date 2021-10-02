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В Україні ціни на газ переступили позначку в 30 гривень: постачальники оприлюднили тарифи на жовтень

2 жовтня 2021, 08:06
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Деякі постачальники газу відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію.

Газ
В Україні ціни на газ переступили позначку в 30 гривень / УНІАН

У жовтні в Україні різко зросли місячні тарифи на газ. Водночас річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими.

Зокрема, значно підвищила ціни компанія "Київгазенерджі" - ціна кубометра газу становить 30,50 грн. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80, у серпні - 15,76 грн за кубометр.

Підвищила ціну і компанія "ТАС енергія країни" - ціна за кубометр газу становить 30,06 грн. У вересні ціна була на рівні 20,96 грн за кубометр.

Деякі компанії пропонують газ на місяць значно дешевше. Місячний тариф - YASNO у Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 грн за кубометр на жовтень. "Полтавагаз ЗБУТ" пропонує тариф на рівні 19,80 грн. "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на жовтень на рівні 7,99 грн за кубометр.

Проте деякі постачальники відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".

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Водночас базові річні фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 грн за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 грн, зокрема, ДК "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр.

Процедура зміни постачальника газу максимально спрощена, і сотні тисяч побутових споживачів вже зробили це.

Нагадаємо, раніше очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в Україні попри кризову ситуацію в Європі не зміниться. До травня наступного року українці в рамках річних тарифів платитимуть 7,96 грн за один кубічний метр газу. Але вже в травні 2022 року ціну переглянуть.

читайте також"Газпром" раптово припинив транзит газу через Україну до УгорщиниТакож президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду для населення не підвищуватимуться. Кабмін, Нафтогаз, Асоціація міст і Конгрес місцевих і регіональних влад підпишуть відповідний меморандум.

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