В Україні ціни на полуницю б'ють рекорди

За словами фермера, ціна на полуницю може впасти за однієї умови.
В Україні через несприятливі погодні умови нинішній полуничний сезон запізнився, а ціна на ягоду накрутили.
На Закарпатті фермери скаржаться на проблеми з урожаєм, а в столиці вартість полуниці тримається на високому рівні і в кінці травня. У цей період ціна на полуницю в 2020 році була 50 грн/кг.
Закарпатський фермер Володимир Мучичка розповів, що полуниця цього року дозріває повільно через постійні дощі та відсутність сонця.
"Волога - ідеальні умови для розмноження грибків, які знищують плоди. Полуниця завмирає і не встигає дозріти. Цього року полуниця дорога. Але можна зрозуміти фермерів, які вклали чималі гроші у вирощування. Подорожчали євротара, агроволокно і навіть плівка", - відзначає він.
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За словами фермера, якщо до кінця сезону на Закарпатті буде стабільна тепла і сонячна погода, ціна на полуницю може впасти.
Але, судячи з прогнозів синоптиків, тепла нам не варто чекати і на початку червня.
Тим часом, у Києві ціна на ягоду теж кусається. Наприкінці травня кілограм ягоди коштує від 75 до 120 гривень.
Ціни на продукти - про що раніше повідомляв Главред:
- Економіст Олег Пендзін заявив, що зростання цін на продукти харчування в Україні є неминучою тенденцією в найближчому майбутньому. Однак ціни будуть рости в межах купівельної спроможності населення.
- В Україні з початку 2021 року підвищилися ціни на продукти харчування. Зокрема, зросла вартість борошна, курячих яєць, соняшникової олії, м'яса і круп. Наступне подорожчання експерти прогнозують навесні - очікується, що подорожчають Зернові, м'ясо, овочі та фрукти.
- Раніше Олексій Дорошенко спрогнозував, що в Україні в найближчі місяці буде зростати ціна на чорний хліб.