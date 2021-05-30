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В Україні ціни на полуницю б'ють рекорди

30 травня 2021, 21:53
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За словами фермера, ціна на полуницю може впасти за однієї умови.

Полуниця
Скільки коштує полуниця в Україні / pixabay

В Україні через несприятливі погодні умови нинішній полуничний сезон запізнився, а ціна на ягоду накрутили.

На Закарпатті фермери скаржаться на проблеми з урожаєм, а в столиці вартість полуниці тримається на високому рівні і в кінці травня. У цей період ціна на полуницю в 2020 році була 50 грн/кг.

Закарпатський фермер Володимир Мучичка розповів, що полуниця цього року дозріває повільно через постійні дощі та відсутність сонця.

"Волога - ідеальні умови для розмноження грибків, які знищують плоди. Полуниця завмирає і не встигає дозріти. Цього року полуниця дорога. Але можна зрозуміти фермерів, які вклали чималі гроші у вирощування. Подорожчали євротара, агроволокно і навіть плівка", - відзначає він.

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За словами фермера, якщо до кінця сезону на Закарпатті буде стабільна тепла і сонячна погода, ціна на полуницю може впасти.

Але, судячи з прогнозів синоптиків, тепла нам не варто чекати і на початку червня.

Тим часом, у Києві ціна на ягоду теж кусається. Наприкінці травня кілограм ягоди коштує від 75 до 120 гривень.

Ціни на продукти - про що раніше повідомляв Главред:

ціни на продукти полуниця
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