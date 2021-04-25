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В Україні ціни на продукти кардинально зміняться

25 квітня 2021, 20:45
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Експерт розповів, чому овочі в Україні будуть рекордно дорожчати.

Продукт
Продукти в Україні подешевшають / pixabay

В Україні в найближчий місяць триматимуться високі ціни на овочі, після чого можна очікувати сезонного здешевлення.

"Капуста, яка сьогодні від 40 до 60 грн, була 12-20 грн минулого року в цей час. Якщо говорити про картоплю, то вона була до 30, сьогодні від 60 до 80 грн. Такі тенденції подорожчання в порівнянні з минулим роком ще будуть довго тривати. Мені 30% херсонських фермерів підтвердили, що не сіяли ранню редиску, тому що побачили, що з неї нічого не вийде в цих умовах, перейшли на щось інше",-розповів глава Союзу українського селянства Іван Томич, передає Україна 24.

За його словами, погодні умови і площа посадки вже вплинули на виробництво овочів.

"У найближчий місяць серйозно збільшити пропозиції на ринку не вдасться, і ціни будуть триматися високими. А потім підуть теплі температури, весна візьме своє, буде більше виробництво, і, відповідно, зниження ціни. Але вони не будуть такими, як минулого року".

При цьому міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що в Україні для стримування зростання цін на продукти можуть знизити ставку податку на додану вартість на всі види сільськогосподарської продукції.

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За його словами, відповідальна державна політика при інфляції - "це в першу чергу послідовні заходи щодо зниження ціни на соціально значущі продукти харчування, які входять в продуктовий кошик українського споживача".

Ціни на продукти - про що раніше повідомляв Главред:

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