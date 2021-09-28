УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні гречка подорожчає мінімум на 20-30% - експерти

28 вересня 2021, 09:42

50% відсотків гречки, яку споживають в Україні, кажуть фахівці, завозиться в країну з Росії. А росіяни постійно знижують обсяги такого експорту.

Гречка
В Україні гречка подорожчає мінімум на 20-30% / УНІАН

До кінця нинішнього року в Україні гречка, цілком ймовірно, може подорожчати як мінімум на третину. Про це повідомляє портал "Сніданок з 1+1" з посиланням на прогнози Міжнародної асоціації гречки.

За останні два роки ціна на гречану крупу постійно зростала-від 10 гривень до 50 гривень. Гречка може подорожчати на 20-30% — таке зростання прогнозує виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

"50% відсотків гречки, яку ми споживаємо-російського виробництва. Останні два РОКМ, коли вона зменшила виробництво на нашому ринку відчувається значний дефіцит. Звідси і зростання цін", - говорить він.

Економіст Олег Пендзин підтверджує, що гречка подорожчає – але незначно. Крім того, дефіцит чекати не варто.

"Сьогодні гречка подорожчала менше, ніж споживчий кошик. Крупа гречана з початку року подорожчала на 16%. Вважайте-максимум вона буде коштувати не більше 50 гривень за кілограм", - вважає фахівець.

Реклама

На думку Пендзин, якщо аграрії вирішать підняти вартість гречки, споживач просто вибере інші крупи. Адже, крім гречки, українці з'їдають в рік 20 мільйонів тонн різного типу зернових.

читайте такожВ Україні різко злетять ціни на гречку

Нагадаємо, раніше, в травні нинішнього року, Уряд Російської Федерації тимчасово заборонило експорт гречаної крупи - у тому числі і в Україну.

Постанова відносить гречку, крупу грубого помелу з гречки і обрушене гречане зерно до переліку товарів, що є "життєво важливими для внутрішнього ринку Російської Федерації", щодо яких можуть бути встановлені тимчасові обмеження або заборони експорту.

viber
гречка ціни на продукти новини України
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні гречка подорожчає мінімум на 20-30% - експерти». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня: що не можна робитиПрикмети на Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня: що не можна робити Через Росію Україна скоро зовсім забуде про ДонбасЧерез Росію Україна скоро зовсім забуде про Донбас Угорці вдарили наші політичні "еліти" під дихУгорці вдарили наші політичні "еліти" під дих Кінець епідемії COVID-19: Комаровський дав несподіваний прогноз і назвав терміниКінець епідемії COVID-19: Комаровський дав несподіваний прогноз і назвав терміни Прикмети на 29 вересня: що не можна робити в день ЛюдмилиПрикмети на 29 вересня: що не можна робити в день Людмили

Останні новини

11:19

До чого сняться діти: тлумачення відомих сонників

11:13

Гроза ФБР, ФСБ і МІ-6: зірка "Слідство ведуть екстрасенси" Лисюк призначений на топ-посаду до СБУ

10:59

"Вбивати ворогів можна і треба": українським бійцям дозволили стріляти у відповідь по бойовиках - ЗМІ Відео

10:29

Гвінет Пелтроу відсвяткувала 49-річчя пікантною фотосесією у ванній

10:27

Боротьба за повернення Криму і Донбасу: Кулеба оголосив про жорсткі перемовини Зеленського з Путіним Відео

Реклама
10:07

Держдеп США звинуватив Росію в зриві щорічної наради ОБСЄ з прав людини Відео

10:04

Alyona Alyona нарешті показала бойфренда та розповіла про життя з ним Відео

09:28

В Україні буде сонячно, але прохолодно: прогноз погоди на середу, 29 вересня

09:28

Провал Будапештського меморандуму і ядерна загроза з Криму: Україна в ООН оголосила про небезпеку РФ Відео

09:13

Якою буде погода в жовтні 2021: синоптик Укргідрометцентру уточнив прогноз

09:00

Наймодніші повсякденні стрижки на коротке волосся 2021 2022, перед якими неможливо встояти Фото

08:52

Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків Зодіаку: службовий роман, випробування долі, успіх з грошима Відео

08:45

Як Україна проспала контракт Угорщини з Газпромом Погляд

08:26

Україна - надійна транзитна країна: в ЄС підтримали Київ і зробили заяву щодо Угорщини та Газпрому Відео

08:23

Коронавірус в Україні 29 вересня: виявлено майже 10 тис. хворих, кількість жертв перевищила 200 Відео

08:07

Помер єдиний син Сергія Параджанова

07:31

У жовтні курс долара поб'є рекорд - прогноз експерта Відео

07:10

План Путіна і "формула Штайнмаєра": експерт попередив Україну про небезпеку від Москви із Заходом Відео

06:51

"Яка Україна? Немає такої країни": 16-річний фанат Леніна з Києва спровокував скандал у Мережі Відео

06:20

Чим більше Україна сваритиметься з Угорщиною, тим гірше їй буде Погляд

Реклама
05:55

Як працюватимуть школи в "червоній" зоні і чи буде дистанційка: у МОЗ дали відповідь Відео

05:30

Названо найкорисніший у світі хліб: готувати всього 20 хвилин Відео

05:28

Саміт щодо Донбасу і блокада з боку РФ: Арестович назвав сценарій зустрічі в нормандському форматі Відео

04:46

Які продукти "вбивають" холестерин в тілі-пояснення лікаря

04:37

Скасування фізкультури в школі: Комаровський розповів про новий "урок" для дітей Відео

04:01

День осінньої самотності: користь і шкода цього стану

03:43

Офіцер НАТО пояснив, чому США "драпанули" з Афганістану Відео

03:31

Названо три найкорисніших і правильних сніданка: готувати всього 7 хвилин Відео

03:05

Як виглядати дорого жінці: прості поради, які творять чудеса

02:42

В Україні підвищують пенсії з 2022 року: кому чекати надбавки Відео

02:32

Прикмети на 29 вересня: що не можна робити в день Людмили Відео

01:46

Несподівана небезпека парацетамолу: вчені попередили, хто ризикує потрапити під удар

01:05

З чорним і коротким волоссям: Віра Брежнєва показала ексклюзивні фото

00:44

Полякова раптово стала брюнеткою, співачку почали плутати з Алсу: "Цей колір робить вас старше!"

00:22

Чому в будинку не можна тримати орхідею і чим вона небезпечна Відео

28 вересня, вівторок
23:44

Даша Астаф'єва влаштувала пікантну фотосесію в сексуальному боді і блиснула грудьми

23:04

Комаровський попередив про небезпеку антивірусних препаратів Відео

22:53

"Танцював я точно не гірше за всіх": Суровцев емоційно висловився про виліт з "Танців з зірками"

22:24

Бабине літо прийде раніше: синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає Відео

21:46

"Іноземець" обдурив українку на 185 тисяч гривень: обіцяв мільйони і забрати в США

Реклама
21:42

Ліга чемпіонів: Шахтар втрачає очки в матчі з Інтером Фото Відео

21:35

Російська біатлоністка переходить до збірної України і чекає указу Зеленського Відео

21:03

"Занадто дорого": у Нафтогазі відповіли на газову пропозицію Кремля Відео

20:56

"Не знаю, як з цим жити": дівчині, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві, винесли вирок

20:54

Високі тарифи - питання до місцевої влади: у Кабміні уточнили ціну на газ для українців Відео

20:41

Кароль в коротеньких шортах залізла на тенісний стіл, блиснувши довгими ніжками

20:10

Мінімалка для пенсіонерів - 2500 грн: кому в Україні до кінця року підвищать виплати Відео

19:36

Терміново госпіталізують: під Луцьком стався спалах COVID-19 у дитячому будинку Відео

19:24

"Перевірте календар щеплень": в Україні зібралися дозволити вакцинацію всіх дітей від 12 років

19:22

Українці стали менше заробляти: у серпні середня зарплата знизилася до 13 997 гривень Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти