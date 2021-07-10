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В Україні змінять правила видачі банківських карт: на які нововведення чекати

10 липня 2021, 17:05
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Українці можуть зіткнутися з тим, що обраний ними спосіб платежу виявиться заблокованим.

банківська карта
Випускати і видавати банківські картки зможуть не лише банки / Фото pixabay.com

Верховна Рада Україна наприкінці червня ухвалила закон Про платіжні послуги. Тепер у банків з'являться нові конкуренти, оскільки випускати і видавати карти зможуть у відділеннях пошти, у торгових мережах, кредитних спілках і в ломбардах.

Крім того, з'являться нові компанії, які зможуть надавати окремі фінансові послуги. Наприклад, переводити гроші, знімати готівку. Ще одна установа відповідатиме за випуск електронних грошей, пише видання Сегодня.

"З одного боку, ринок платіжних послуг розшириться і конкуренція зросте, що може призвести до зниження тарифів на послуги (наприклад, відсотків за переказ грошей). Але з іншого боку, нові гравці на цьому ринку не зможуть похвалитися своєю фінансовою історією і навряд чи будуть в очах споживачів такими ж надійними, як банки", - йдеться у публікації.

Контролювати роботу нових компаній буде Національний банк. Якщо він виявить порушення, може відкликати ліцензії, що фактично означає закриття компанії. Тобто споживачі можуть зіткнутися з тим, що обраний ними спосіб платежу виявиться заблокованим.

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Закон Про платіжні послуги також запроваджує абсолютно новий вид грошей - цифрові гроші. Випускати їх буде виключно Нацбанк. Цифрові гроші НБУ стануть третім видом існування гривні - електронної або цифрової. В НБУ її раніше назвали e-гривня.

читайте такожЩо краще Visa або Mastercard в Європі та в Україні: відмінності та вигодиТаким чином, в Україні існуватимуть готівкові, безготівкові та цифрові гривні. Правила обігу цифрової гривні, порядок зберігання та погашення повинен розробити НБУ. Він же регулюватиме, скільки цифрових гривень випускати в обіг (так само, як зараз регулює випуск готівкових гривень).

Як повідомляв Главред, з серпня минулого року власники банківських карт можуть отримувати готівку на касах продовольчих і непродовольчих магазинів, різних підприємств і послуг, де застосовуються термінали для оплати карткою.

гривна НБУ Верховна Рада банківська картка новини України
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