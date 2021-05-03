В Україні назвали фіксований тариф на електроенергію для населення

Встановлено тариф на електроенергію для населення / УНІАН

В Україні рішенням Кабінету Міністрів продовжили дію тарифу на електроенергію для населення в розмірі 1,68 гривень за кіловат.

Дію тарифу продовжено до 30 червня, йдеться в урядовій постанові № 439, розміщений на Урядовому порталі.

У документі зафіксовано, що ціна на електроенергію для побутових споживачів в Україні в розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме з 1 травня по 30 червня 2021 року.

Кабінет міністрів також доручив державним компаніям НАЕК Енергоатом та Укргідроенерго до 15 травня укласти з постачальниками універсальних послуг договори про надання послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів.

Звернемо увагу, що у випадку, якби не був продовжений термін дії фіксованої ціни, тарифи на електроенергію для населення з 1 травня стали б ринковими, а отже зросли в 2-3 рази.

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Тарифи на електроенергію в Україні: