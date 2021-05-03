В Україні назвали фіксований тариф на електроенергію для населення

Кабмін встановив ціну на електроенергію для побутових споживачів по 30 червня.
В Україні рішенням Кабінету Міністрів продовжили дію тарифу на електроенергію для населення в розмірі 1,68 гривень за кіловат.
Дію тарифу продовжено до 30 червня, йдеться в урядовій постанові № 439, розміщений на Урядовому порталі.
У документі зафіксовано, що ціна на електроенергію для побутових споживачів в Україні в розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме з 1 травня по 30 червня 2021 року.
Кабінет міністрів також доручив державним компаніям НАЕК Енергоатом та Укргідроенерго до 15 травня укласти з постачальниками універсальних послуг договори про надання послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів.
Звернемо увагу, що у випадку, якби не був продовжений термін дії фіксованої ціни, тарифи на електроенергію для населення з 1 травня стали б ринковими, а отже зросли в 2-3 рази.
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Тарифи на електроенергію в Україні:
- Кабінет Міністрів України 28 грудня 2020 року прийняв рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення. З 1 січня 2021 року вартість перших 100 кіловат-годин для українців складе 1,68 грн/кВт-год. Діяти новий тариф буде до 31 Березня.
- Як заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, у зв'язку з зміною тарифів українці змушені будуть платити в середньому на 80-100 гривень більше за перші 100 кВТ-год електроенергії.
- В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.
- Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову про підвищенні тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.