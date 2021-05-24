В Україні оголосили про подорожчання електроенергії: хто платитиме більше за всіх

В Україні оголосили про подорожчання електроенергії: хто платитиме найбільше / tomsk.ru

Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців. Підняти вартість кіловата для побутового споживача обіцяють уже з 1 липня 2021 року.

На сьогодні в Україні діє тариф 1,68 гривні за кіловат-годину - але його дія триватиме лише до кінця червня, пояснили в Сніданку з 1+1.

У Міненерго вже попередили, що тарифна електроенергіюдля кожного регіону буде різним.

Через різницю в тарифах на розподіл найнижчі ціни на електроенергію для населення обіцяють жителям Київської області, а найвищі – в Луганському регіоні. Скажімо, у Київській та Дніпропетровській областях тариф коливатиметься від 2,60 грн до 2,96 грн за кіловат.

А ось в Івано-Франківській та Луганській областях - від 3,70 грн до 4 грн за кіловат.

Тарифи в Україні: