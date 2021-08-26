В Україні восени значно зміняться ціни на цукор

Ціни на цукор в Україні / pixabay

Ціни на цукор в Україні найближчим часом може значно змінитися. Це пов'язано з тим, що 21 серпня стартував сезон цукроваріння.

Першим виробництво нового цукру запустив Селищанський цукровий завод, один найстаріших заводів в Україні.

Як відзначають експерти, після старту нового сезону варіння цукру, ціна цього продукту почне в магазинах поступово знижуватися.

У 2021 році прогноз на урожай цукрових буряків досить сприятливий.

"Восени цього року очікується достатній урожай цукрових буряків з нормальними показниками цукристості, якщо погодні умови не внесуть свої корективи. Відповідно, новий сезон виробництва цукру дозволить як мінімум зупинити подальше зростання ціни на продукт, а можливо, призведе до її зниження", - зазначила аналітик Асоціації Український клуб аграрного бізнесу Світлана Литвин, передає УНІАН.

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Варто відзначити, що урожай цукрових буряків в 2020 році був набагато гірше і це призвело до того, що цукор за останній рік в ціні подорожчав на 75%. А ціна на сам буряк виросла рівно вдвічі - на 100%.

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Як повідомляв Главред, в Україні найближчим часом варто очікувати зростання цін на молоко. Як заявив радник асоціації Український клуб аграрного бізнесу Володимир Лапа, зростання цін може відбутися вже восени цього року.

Тим часом у Держстаті повідомили, що інфляція в нашій країні в річному вимірі зросла в липні до 10,2%, що стало максимум з 2018 року. Порівняно з червнем ціни зросли всього на 0,1%. А з початку року зростання цін склало 6,5%.