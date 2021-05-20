В Україні пенсіонери отримають "солідні" доплати до пенсії

Пенсії українцям піднімуть / УНІАН

Українцям, які вийшли на пенсію у 2019-2020 роках, встановлять щомісячну доплату до пенсії в сумі 100 гривень.

Як розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна, доплата встановлюється через те, що ці люди не підпадають під планову щорічну індексацію.

"Наступні перерахунки пенсій відбудуться в липні. Там буде дві програми: перша - у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму, а друга програма - це нова програма", - сказала вона.

Як повідомила Лазебна, коли Мінсоцполітики проаналізувало людей, які підпадають під індексацію, "то вийшло десь півмільйона людей, які не потрапили під індексацію, це люди, яким пенсії призначені в 2019-2020 роках".

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Але, за її словами, після виходу цих людей на пенсію ціни продовжували зростати.

"Тому цим пенсіонерам буде надана щомісячна доплата до пенсії в розмірі 100 гривень. Це нова програма", - сказала Лазебна.

Етапи підвищення пенсій:

з 1 липня збільшать надбавки за понаднормовий стаж, надбавки учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде підвищена мінімальна пенсія.

з 1 жовтня встановлять щомісячні доплати до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів віком 75-80 років.

з 1 грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям.

Відзначимо, в січні 2021-го вже відбулося підвищення пенсій з 2100 до 2400 грн для громадян у віці від 65 років, при наявності у них страхового стажу від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків і більше (40% від збільшеної мінімалки з 5000 до 6000).

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