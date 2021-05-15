Стало відомо, коли і кому в Україні підвищать пенсії

Коли підвищать пенсії в Україні / УНІАН

З 1 липня в Україні підвищать пенсії деяким категоріям громадян. Як розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна, додадуть щомісячні виплати в розмірі 100 гривень до пенсій для тих, хто не підпав під індексацію в 2019-2020 роках.

Вона уточнила, що такі доплати передбачені законодавством.

"Ми знаємо цю категорію людей, і коли ми робили індексацію з березня для 8 мільйонів людей. Я знала, що ще є півмільйона ось таких людей, ми для них також визначили з 1 липня щомісячну доплату по 100 гривень", - зазначила Лазебна, повідомляє Україна 24.

Крім того, глава Мінсоцполітики також висловилася про проблеми чорнобильців і людей з інвалідністю.

Вона повідомила про намір внести в Кабмін постанову про підвищення пенсій, мінімальних пенсійних виплат для інвалідів I групи.

"У людей немає стажу. Вони ж не винні, що за станом здоров'я не могли працювати, а у них, наприклад, стажу немає, щоб отримати понад 2000 гривень - ми зараз їм піднімемо пенсію", - заявила Лазебна.

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При цьому, за її словами, в 2020-му міністерство внесло до парламенту законопроект з пропозицією підвищити на 40% пенсії ліквідаторам на ЧАЕС з інвалідністю.

"Крім того, вчора я підписала законопроект про підвищення мінімальних пенсійних виплат для чорнобильців, вони збільшуються в два рази", - розповіла глава Мінсоцполітики.

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