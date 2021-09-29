В Україні підвищують пенсії з 2022 року: кому чекати надбавки

Українців обрадували підвищенням пенсій / УНІАН

У 2022 році в Україні планується підвищення пенсійних виплат, розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, вже наступного року має зрости розмір мінімальної пенсії для людей старше 70 років з повним стажем. Про це глава Мінсоцполітики повідомила в ході прес-конференції, яка транслювалася в Facebook міністерства.

Вона уточнила, що розмір пенсійних виплат 2022 для цієї категорії людей складе не менше трьох тисяч гривень.

"Наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень", - сказала Лазебна.

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Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.