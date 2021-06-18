Не менш як 13 500 грн: Зеленський підписав указ про підвищення зарплати медикам

В Україні підвищили мінімалку медикам: Зеленський підписав указ / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачається підвищення мінімальної заробітної плати для медичних працівників. Він висловив сподівання, що це врахують під час формування бюджету на 2022 рік.

"Важливий указ президента України, який має досить складну назву, але, я вважаю, просту суть. Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці для медиків: не менш як 13 500 гривень для середнього медичного персоналу, і не менш як 20 000 гривень для лікарського складу", - заявив Зеленський під час виступу до Дня медика.

Він зазначив, що "неприпустимо, коли середня зарплата в галузі охорони здоров'я близька до рівня середньої зарплати України", адже, коли медпрацівники рятують життя, вони "не повинні думати, як вижити самим".

Зеленський додав, що спільно з урядом і парламентом працюватимуть над тим, щоб ці цифри не залишилися на папері, а загальний бюджет охорони здоров'я зростав. Відповідно, щоб зростали тарифи за програмою медичних гарантій.

"Зараз уряд починає процес підготовки бюджету на 2022 рік. Я дуже прошу уряд врахувати ці розміри при розрахунках тарифів медгарантій і формування бюджетів відомчих медустанов", - підсумував він.

Наразі текст підписаного указу не опублікований на сайті Офісу президента.

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