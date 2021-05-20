В Україні підвищать пенсії: у кого зростуть виплати з 1 липня

Пенсії збільшать не всім українцям / censor.net

З 1 липня 2021 року в Україні на 40% підвищать пенсії. Але соцвиплати виростуть не у всіх. Зокрема, надбавку в сто гривень отримають лише ті громадяни, кому минулого року не робили індексацію пенсій - це майже півмільйона українських пенсіонерів.

"Ми знаємо цю категорію людей. Коли робили індексацію з березня для 8 млн осіб, я знала, що ще півмільйона ось таких людей. Ми для них також визначили щомісячну доплату по 100 гривень", - пояснила міністр соцполітики Марина Лазебна в ефірі програми Сніданок з 1+1.

Також в уряді планують підвищити мінімальну пенсію до двох тисяч гривень інвалідам першої групи. Крім того, хочуть на 40% підвищити виплати ліквідаторам ЧАЕС з інвалідністю.

читайте такожКоли і кому в Україні підвищать пенсії у 2021 році: дати та умовиНагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готується до запуску накопичувальної пенсійної системи. Уряд розробив стратегію її впровадження.

До слова, в Україні налічується понад 11 млн пенсіонерів. З них лише п'ята частина отримує виплати в розмірі 3-4 тисяч гривень. 38% українських пенсіонерів щомісяця отримують 2-3 тисячі гривень. Пенсії в понад 10 тис. гривень - лише у 3% населення. До слова, в середня пенсія українок на 30% менше, ніж у пенсіонерів-чоловіків.