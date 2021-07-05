В Україні ринок землі "заглухнув": що пішло не так

З 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж сільськогосподарських земель, який діяв з 2002 року.
З 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж сільськогосподарських земель, який діяв з 2002 року. Проте ринок землі так і не запрацював.
Як розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", ринок землі заглухнув через те, що нотаріусів не підключили до системи Держгеокадастру. У нотаріальній палаті України пояснили - в країні понад 6,5 тисячі нотаріусів. І всіх приєднали вчасно виявилося неможливо технічно.
Повідомляється, що проблему мають розв'язати протягом тижня.
Також стало відомо, що з моменту відкриття ринку вже надійшло чимало заявок на оформлення купівлі-продажу. Тому нотаріуси працюють над цими угодами і збирають всі необхідні документи, оскільки на це також необхідно в середньому два дні.
Зазначається, що визначилися також і з ціною послуг нотаріусів. Вона складе 1% від вартості угоди.
Земельна реформа в Україні - про що йшлося раніше:
- 31 березня 2020 року депутати Верховної Ради більшістю голосів підтримали відкриття ринку землі.
- 28 квітня 2020 року Володимир Зеленський підписав закон Про ринок землі.
- 18 травня депутати дозволили торгувати державною землею через мережу. За документ проголосували понад 270 нардепів.
- 24 травня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2194, який Верховна Рада у другому читанні схвалила 28 квітня. Документ дозволяє передати в комунальну власність землі за межами населених пунктів.
- 25 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі в Україні. Він зазначив, що запуск ринку має відбутися з 1 липня.
- З 1 липня в Україні офіційно запустили ринок землі. Ціна гектара залежатиме від попиту і пропозиції, адже в тій моделі ринку, який запрацює в нашій країні, людей, які захочуть купити землю, буде значно більше, ніж тих, хто захоче її продати.