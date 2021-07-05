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В Україні ринок землі "заглухнув": що пішло не так

5 липня 2021, 11:28

З 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж сільськогосподарських земель, який діяв з 2002 року.

земля, поле, фермери
В Україні ринок землі "заглухнув" / УНІАН

З 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж сільськогосподарських земель, який діяв з 2002 року. Проте ринок землі так і не запрацював.

Як розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", ринок землі заглухнув через те, що нотаріусів не підключили до системи Держгеокадастру. У нотаріальній палаті України пояснили - в країні понад 6,5 тисячі нотаріусів. І всіх приєднали вчасно виявилося неможливо технічно.

Повідомляється, що проблему мають розв'язати протягом тижня.

Також стало відомо, що з моменту відкриття ринку вже надійшло чимало заявок на оформлення купівлі-продажу. Тому нотаріуси працюють над цими угодами і збирають всі необхідні документи, оскільки на це також необхідно в середньому два дні.

Зазначається, що визначилися також і з ціною послуг нотаріусів. Вона складе 1% від вартості угоди.

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