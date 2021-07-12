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В Україні з 1 серпня змінюють тариф на електроенергію: хто заплатить більше

12 липня 2021, 13:20

Названо максимальний тариф на електроенергію для населення.

Тарифи на електроенергію змінюють в Україні
Став відомий максимальний тариф на електроенергію для населення / Wikipedia

В Україні з 1 серпня запроваджується нова модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії, що спричинить зміну тарифів для населення.

Як розповів міністр енергетики Герман Галущенко, це спричинить за собою зміну тарифів на електроенергію, пише НВ.

Відповідно до нововведень в Україні планують ввести диференційовані тарифи залежно від обсягу споживання, говорить він.

Тариф на електроенергію: що змінюється

При зміні ціни на електроенергію вартість для різних груп населення буде відрізнятися в залежності від обсягів споживання.

У Міненергетики стверджують, що новації обумовлені необхідністю встановлення лояльних тарифів для вразливих груп населення.

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В Україні вводяться категорії споживання електроенергії:

  • до 100 кВт-год;
  • 100-300 кВт-год;
  • 300-500 кВт-год,
  • від 500 кВт-год.

Додамо,що максимальний тариф буде встановлено на уровне3, 4 грн/кВТ-год. (зараз діє тариф 1,68 грн/кВат-год).

читайте такожВ Україні з 1 серпня подорожчає електрика: названо два сценарії підвищення тарифів

Нагадаємо, раніше Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.

У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло.

В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.

29 червня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня 2021 року.

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