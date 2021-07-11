В Україні з 1 серпня подорожчає електрика: названо два сценарії підвищення тарифів

В Україні подорожчає електроенергія/ regnum.ru

З 1 серпня 2021 року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Саме до цієї дати Кабмін раніше продовжував дію ПСО - механізму публічних спецзобов'язань, завдяки якому вартість електроенергії для населення вдавалося утримувати на рівні 1,68 гривні за 100 кВт-год. Втім, як кажуть в Міненерго, діючий тариф на електрику не покриває витрат, оскільки він удвічі нижчий за реальні ринкові ціни.

Два сценарії підвищення тарифів на електроенергію

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів Главреду, що є кілька сценаріїв перегляду тарифу.

"Для тих, хто споживає менше 100 кВт-год (за даними Міненерго - це близько 42% населення), планують навіть зменшити вартість електроенергії – орієнтовно до 1-1,2 грн", - озвучив він деталі першого сценарію.

Для тих, хто споживає від 100 до 300 кВт-год, є два варіанти – або знову ділити тариф на дві частини, тобто до 200 кіловатів – по 1,68 грн, до 300 кіловатів – 2,3-2,4 грн. Тим українцям, які споживають понад 300 кіловатів доведеться платити по 3,5 гривні.

"Другий сценарій - 1,68 до 100 кіловатів; 2,3 - 2,4 грн – до 300 кіловатів і понад 300 - 3,5 гривні. Певна логіка в цьому є - чим більше споживаєш, тим більше платиш", - зазначив Попенко.

При цьому, за його словами, в даному випадку важливо те, як вестимуть облік спожитої енергії, оскільки це може створити прецедент для корупції. А саме - контролери можуть за певну плату записувати у власників лише 100 кіловатів, а не ті показники, які є насправді.

Попенко вважає, що прогнозоване подорожчання явно буде не останнім, тому що на енергетичному ринку є дисбаланс платежів: з одного боку, держава платить споживачам "зеленої енергії", а з іншого – збиткові держпідприємства. Тому проблеми, пов'язані з цим дисбалансом, імовірно, і далі продовжать перекладати на споживачів, і відповідно, знову підвищувати тарифи.

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