В Україні з 1 липня подорожчає електрика: хто і скільки платитиме

Кабмін підвищить тарифи на електроенергію / Reuters

Вже з 1 липня в Україні переглянуть тарифи на електроенергію. Платити доведеться більше, але не всім.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ті українці, які витрачають до 100 кВт*год на місяць, платитимуть менше, передає Obozrevatel.

"Ми виділяємо населення, яке споживає до 100 кВт. На сьогодні це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. Проект нового ПСЗ (поставка за спецзобов'язанням, - ред.) передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу", - підкреслив Галущенко.

У свою чергу, голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при Київській міській держадміністрації (КМДА) Олег Попенко заявив, що сьогодні вартість електроенергії становить 1,68 грн за кВт*год. А за даними Міненерго, реальна вартість коливається від 2,5 до 4 грн за кВт*год.

Попенко зазначив, що тариф розділять, і він залежатиме від обсягів споживання. Для тих, хто споживає більше 500 кВт*год на місяць, з 1 липня електроенергія може подорожчати до 2,5 грн. Інший варіант - ціни піднімуть для всіх, хто витрачає більше 100 квт*год електроенергії. Ті українці, які не мають можливості платити за новою ціною, зможуть скористатися програмами субсидій.

В цілому, є кілька варіантів подорожчання, але всі вони сходяться до одного: ті українці, які витрачають мало елктроенергії, переплачувати не будуть. Остаточне рішення щодо тарифів на електроенергію ухвалить Кабмін. Втім проект відповідної постанови досі не затверджено.

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