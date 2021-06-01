З 1 червня проїзд в українських маршрутках подорожчав: названо нові тарифи

В Україні почали піднімати ціни на проїзд у транспорті / УНІАН

Відсьогодні в Україні підвищили вартість проїзду у громадському транспорті. У деяких містах подорожчав проїзд тільки в маршрутках, а в деяких – підняли ціни також на трамвай і тролейбус.

В Києві проїзд у маршрутках коштує тепер 10 гривень. Крім того, планують підняти і проїзд в метро, жителям столиці варто очікувати підвищення тільки до кінця літа. Орієнтовний тариф може скласти 15-20 гривень.

Ціни на проїзд в Харкові у громадському транспорті піднялися до 8-10 гривень. Ціна залежить від довжини маршруту і наповнюваності. А от у приміських маршрутках ціни на проїзд вищі - від 15 до 18 гривень.

Влада Дніпра також вирішила підняти ціни на проїзд до 10 гривень. При цьому, соціальні маршрутки коштуватимуть 6,50 гривні. Деякі маршрути автобусів будуть перевозити пасажирів по 13 і 14 гривень.

В Одесі, Львові та Вінниці проїзд також подорожчав. Вартість однієї поїздки в маршрутці тримається на рівні 7-8 гривень, у Львові до 10 гривень. Приміські маршрути - до 15 гривень.

Які ціни на проїзд в інших містах України

У Житомирі проїзд у тролейбусах коштує 4-6 гривень, автобуси та маршрутки-5-8 гривень

У Запоріжжі тролейбуси - 6 гривень, автобуси і маршрутки – 7-8 гривень.

В Івано-Франківську від 4 до 6 гривень.

У Кривому Розі проїзд у маршрутках 5-7 гривень.

У Маріуполі від 7 до 8 гривень.

У Миколаєві від 6 до 10 гривень, залежно від маршруту.

У Хмельницькому - 5 гривень.

У Чернівцях та Черкасах проїзд в електротранспорті - 5 гривень, у маршрутках та автобусах – 7 гривень.

Чому з України різко подорожчав проїзд у транспорті

Як пояснює міська влада, подорожчання в першу чергу пов'язане з підвищенням цін на супутні складові для обслуговування транспорту. Також однією з важливих причин називається зниження пасажиропотоку через пандемію.

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Майже у всіх містах України перевізники вимагали підвищення тарифів ще взимку, і ціни вказувалися від 10 до 12 гривень. Так як у багатьох містах проїзд подорожчав в середньому на 2 гривні, то до осені варто очікувати черговий виток підняття тарифів на проїзд.

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