УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

З 1 червня проїзд в українських маршрутках подорожчав: названо нові тарифи

1 червня 2021, 19:30
Прослухати новину
Зупинити

Українські міста підвищують ціни на проїзд у громадському транспорті.

маршрутка
В Україні почали піднімати ціни на проїзд у транспорті / УНІАН

Відсьогодні в Україні підвищили вартість проїзду у громадському транспорті. У деяких містах подорожчав проїзд тільки в маршрутках, а в деяких – підняли ціни також на трамвай і тролейбус.

В Києві проїзд у маршрутках коштує тепер 10 гривень. Крім того, планують підняти і проїзд в метро, жителям столиці варто очікувати підвищення тільки до кінця літа. Орієнтовний тариф може скласти 15-20 гривень.

Ціни на проїзд в Харкові у громадському транспорті піднялися до 8-10 гривень. Ціна залежить від довжини маршруту і наповнюваності. А от у приміських маршрутках ціни на проїзд вищі - від 15 до 18 гривень.

Влада Дніпра також вирішила підняти ціни на проїзд до 10 гривень. При цьому, соціальні маршрутки коштуватимуть 6,50 гривні. Деякі маршрути автобусів будуть перевозити пасажирів по 13 і 14 гривень.

В Одесі, Львові та Вінниці проїзд також подорожчав. Вартість однієї поїздки в маршрутці тримається на рівні 7-8 гривень, у Львові до 10 гривень. Приміські маршрути - до 15 гривень.

Які ціни на проїзд в інших містах України

  • У Житомирі проїзд у тролейбусах коштує 4-6 гривень, автобуси та маршрутки-5-8 гривень
  • У Запоріжжі тролейбуси - 6 гривень, автобуси і маршрутки – 7-8 гривень.
  • В Івано-Франківську від 4 до 6 гривень.
  • У Кривому Розі проїзд у маршрутках 5-7 гривень.
  • У Маріуполі від 7 до 8 гривень.
  • У Миколаєві від 6 до 10 гривень, залежно від маршруту.
  • У Хмельницькому - 5 гривень.
  • У Чернівцях та Черкасах проїзд в електротранспорті - 5 гривень, у маршрутках та автобусах – 7 гривень.

Чому з України різко подорожчав проїзд у транспорті

Як пояснює міська влада, подорожчання в першу чергу пов'язане з підвищенням цін на супутні складові для обслуговування транспорту. Також однією з важливих причин називається зниження пасажиропотоку через пандемію.

читайте такожУ Києві подорожчає проїзд у метро: до чого готуватися

Майже у всіх містах України перевізники вимагали підвищення тарифів ще взимку, і ціни вказувалися від 10 до 12 гривень. Так як у багатьох містах проїзд подорожчав в середньому на 2 гривні, то до осені варто очікувати черговий виток підняття тарифів на проїзд.

Підвищення тарифів на проїзд у Києві - про що раніше повідомляв Главред:

  • Раніше в КМДА заявили про те, що рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Києва приймається тільки після проведення відповідних процедур і розрахунків.
  • Як відомо, перевізники в Україні планували підвищити вартість проїзду у маршрутках і автобусах відразу після закінчення коронавірусного локдауну.
  • Нагадаємо, раніше в Міністерстві інфраструктури заявляли, що маршрутки в Києві та інших містах України збираються заборонити. У рамках реформи громадського транспорту їх замінять іншими видами транспорту.
вартість проїзду
Зараз ви переглядаєте новину «З 1 червня проїзд в українських маршрутках подорожчав: названо нові тарифи». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
У моду на літо 2021 повернулися джинсові сукні в стилі 90-х, які випромінюють дух свободиУ моду на літо 2021 повернулися джинсові сукні в стилі 90-х, які випромінюють дух свободи Гороскоп на 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надійГороскоп на 30 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: шлях у пастку та крах надій Буде фартити, як ніколи: гороскоп для Тельця на червень 2021Буде фартити, як ніколи: гороскоп для Тельця на червень 2021 Байден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідківБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків Зеленський оголосив про готовність до війни з Росією і назвав терміниЗеленський оголосив про готовність до війни з Росією і назвав терміни

Останні новини

13:51

Луческу продовжив контракт з Динамо: стали відомі терміни

13:48

Гороскоп на завтра 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: успіх в інтимі та відмова від м'яса та риби Відео

13:35

У мобільному додатку YouTube з'явилися нові корисні функції

13:31

Зеленський збирає нове засідання РНБО: в ОП назвали дату Відео

13:27

У моді трохи пікантні та незвичайні літні спідниці міді, в яких відчуваєш себе королевою Фото Відео

Реклама
13:21

Під Вінницею жінка, яка кинула дитину у пологовому, повернулася її забирати

13:16

Коли День друзів і День дружби в 2021 році і як відзначати Фото Відео

13:16

Керівниця першої української кіношколи Альона Тимошенко розповіла про плюси неформальної освіти

13:14

Блогерка, яка громила квартири, намагалася вбити себе: поліцейські дізналися причину

13:04

У Києві проходить ювілейний фестиваль "Молодість": цікаві факти

12:57

16 годин у ванні: блогерка вразила результатом несподіваного експерименту Відео

12:55

Моя улюблена Страшко: сюжет і новий трейлер серіалу на 1+1

12:54

"Не намагайтеся це повторити": творці Far Cry 6 випустили серію гумористичних відео Відео

12:49

Стало відомо, скільки коштує оголена фотосесія Ані Лорак

12:44

Кривава поїздка: у Києві чоловік на самокаті напоровся грудьми на метал Відео

12:30

Маніпуляції на екології в Україні набувають загрозливих масштабів-екологи

12:24

Apple почала продаж міток AirTag в Україні Відео

12:08

Безпрецедентний контракт: Метінвест та порт Южний домовилися про перевалку вантажу

12:01

Екологи б'ють на сполох: в Україні почастішали випадки екотероризму (відео)

11:58

Новий удар циклону: у яких регіонах України очікуються дощі з грозами Відео

Реклама
11:49

Українцям стане складніше потрапити до Туреччини: скоро почнуть діяти нові правила Відео

11:47

В Україну завезли курятину з сальмонелою: у якої компанії небезпечно купувати Відео

11:34

Організатори Atlas Weekend відповіли на скандал за участю Меладзе у фестивалі

11:29

Мінськ насолив Києву: радить н використовувати повітряний простір України Відео

11:15

"Матусі і діти плакали": під Херсоном через аварію п'яти авто постраждали 6 дітлахів Відео

10:57

Гороскоп на 2 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий прокол та заборонені покупки Відео

10:53

Атака білої цвілі: лікарі попередили про небезпеку нової зарази Відео

10:30

Одруження наосліп 2021: В'ячеслав Узєлков вперше після розлучення покаже нову наречену

10:26

Netflix відреагував на скандал з українцями-нацистами у фільмі Брат 2

10:05

Милованов отримав важливий пост в Укроборонпромі

09:52

"Дурні звинувачення": у Лаврова закотили істерику через позицію США по Донбасу Відео

09:33

Укрпошта продала церкву "розкольникам" – названо суму

09:14

В Україні вирує негода: де і коли чекати нового удару стихії Відео

08:41

Зачистка флангів: чим Медведчуку і Порошенку загрожують "плівки" Медведчука Погляд

08:20

Добове число нових заражень коронавірусом зросло - МОЗ Відео

08:13

"Нецензурні фото та шантаж": одеський суддя поскаржився на терор з боку "дружини"

07:54

Полювання на маніяка: у Дніпрі месники підпалили та закопали "педофіла" Відео

07:50

Високий тиск: чотири фізичні ознаки, які говорять про критичний стан Відео

07:45

Чи допомагає кава впоратися з недосипом - відповідь вчених Відео

07:25

Лукашенко запропонував віддати Протасевича бойовикам "ЛНР" І заговорив про смертну кару Відео

Реклама
07:01

"Яка кішечка": солістка Little Big показала груди у сексуальному вбранні

06:50

У Конгресі США вимагають жорстко вдарити санкціями по Північному потоку-2 через Україну Відео

06:49

"Вовине село" на ВДНГ ризикує стати кузнею кадрів на експорт Погляд

06:30

Коли буде Троїцька батьківська субота 2021: дата, традиції і заборони Відео

06:05

Єгипетська спека в Україні: астролог розповів, якою буде погода влітку 2021-го

05:34

Новий спалах COVID-19 в Україні: експерт назвав несподівані терміни Відео

03:51

У США пояснили потурання Байдена Путіну і згадали Україну Відео

03:02

Як захиститися від шахраїв в Мережі: підліткам дали важливі поради

02:14

Літня дієта на 5 днів: меню та смачні рецепти Відео

00:51

Як зменшити ознаки старіння - відповідь вчених Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти