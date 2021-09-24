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В Україні з жовтня вводять новий тариф на газ: хто і скільки платитиме

24 вересня 2021, 20:48

Ціна нового тарифу зафіксована на весь опалювальний сезон.

Ціни на газ
В Україні з'явився новий тариф на газ / pixabay

Новий тарифний план для клієнтів напередодні опалювального сезону вводить газопостачальна компанія Нафтогаз.

За тарифом Комфортний сезон клієнт може платити за газ щомісяця рівномірними частинами, повідомляється на сайті компанії.

Тарифний план Комфортний сезон: терміни і ціна

Тарифний план буде діяти з 1 жовтня до 30 квітня.

Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості розподілу (доставки).

Зазначається, що ціна нового тарифу зафіксована на весь опалювальний сезон.

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Що потрібно знати про тарифний план Комфортний сезон

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме-1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Підключитися на цей тарифний план можна в особистому кабінеті споживача, подавши заявку.

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Клієнти компанії можуть отримати додаткову знижку в 1% в наступному місяці, якщо будуть оплачувати рахунки за блакитне паливо до 15 числа.

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Раніше окремі газопостачальні компанії змінили місячні тарифи на газ для населення на липень. Зокрема, розмір місячних цін, які компанії пропонують на липень, злетів до 15,5 грн за кубометр.

Раніше відразу кілька компаній запропонували річний тариф на газ з максимальною ціною для споживачів.

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Нафтогаз комунальні тарифи тарифи на газ ЖКГ-тарифи
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