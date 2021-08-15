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В Україні знизили тарифи на електроенергію: експерт пояснив, чому це самообман

15 серпня 2021, 04:01

З 1 жовтня суми в платіжках для тих, хто споживає 300 кВт*год на місяць, знизяться з 504 до 444 грн.

електроенергія_електричество_тарифи на світло
В Україні перерахували тарифи на електроенергію/ regnum.ru

З 1 жовтня 2021 року в Україні тарифи на електроенергію знизять з 1,68 до 1,44 грн за кВт*год. Втім, тариф знизиться не для всіх українців, а лише для тих, хто витрачає на місяць менше 250 кВт*год.

Рішення про зниження цін на електрику ухвалили під тиском Офісу президента, передає Obozrevatel. При цьому економічних підстав для цього не було.

Наприклад, сім'я, яка витрачає 300 кВт*год на місяць, зараз повинна платити 504 грн на місяць (з розрахунку 1,68 грн за кожен кВт*год). Вже з 1 жовтня за перші 250 кВт*год такі українці заплатять 360 грн (з розрахунку 1,44 грн за кожен кВт*год), а наступні 50 кВт*год потрібно буде рахувати вже за ціною в 1,68 грн – тобто 84 грн. У сумі платіжка знизиться на 60 грн.

читайте такожБільшість українців не відчують зниження ціни на електрикуДиректор Волиньелектрозбут (група Tolk) Дмитро Іванов вважає, що дане рішення про зниження тарифів "є самообманом, який полягає в тому, що, оплачуючи начебто дешеву електроенергію, ми доплачуємо за її реальну вартість (і навіть більше), купуючи продукти харчування, промислові товари, комунальні та інші послуги".

"Справа в тому, що виробники всіх цих товарів і послуг закладають в собівартість завищену вартість електроенергії", – сказав Іванов.

Тарифи на електроенергію в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Тарифи на електроенергію в Україні для тих, хто споживає до 250 кВт*год на місяць, знизять до 1,44 грн. Як повідомив 11 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, для інших ціна залишиться на рівні 1,68 грн за кВт*год.
  • Раніше в Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло.
  • В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.
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