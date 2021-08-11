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В Україні знову перерахують пенсії: кому і на скільки піднімуть

11 серпня 2021, 10:01

Крім перерахунку пенсій, який пов'язаний з підвищенням прожиткового мінімуму, восени доплати отримає ще одна категорія українських пенсіонерів.

Пенсія
В Україні знову перерахують пенсії: кому і на скільки піднімуть / УНІАН

До кінця нинішнього року в Україні планується ще кілька етапів підвищення пенсійних виплат. Про це йдеться в графіку, який був оприлюднений Пенсійним фондом.

Крім перерахунку пенсій, пов'язаного з підвищенням прожиткового мінімуму, який був запланований на 1 грудня поточного року, восени доплати отримає ще одна категорія пенсіонерів.

З 1 жовтня 2021 року пенсіонери у віці старше 75 років отримають доплати. Так, людям від 75 до 80 років доплатять по 400 гривень. Мінімальний рівень їхніх пенсій буде встановлено на рівні 2,5 тисячі гривень. Правда, доплатять тим людям, у яких є достатній страховий стаж — 30 і 35 років для жінок і чоловіків відповідно.

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Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

В Україні з 1 грудня нинішнього року мінімальну пенсію в Україні збільшать з 1854 до 1934 гривень. В результаті максимальна виплата збільшиться на 800 гривень - до 19340.

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