В Україні зріжуть допомогу по безробіттю: кому не пощастить і на що розраховувати

В Україні змінять виплати по безробіттю / УНІАН

В Україні розмір допомоги по безробіттю запропонували визначати залежно від страхового стажу і рахувати у відсотках від середньої зарплати.

Як йдеться у відповідному законопроекті № 6067, розмір допомоги по безробіттю зменшиться, а тривалість отримання допомоги скоротиться.

Як рахуватимуть розмір допомоги по безробіттю

до 5 років страхового стажу - 50% середньої зарплати;

від 5 до 15 років - 60%;

від 15 до 25 років - 70%;

більше 25 років - 80%.

Хто залишиться в програші після реформи виплат по безробіттю

Зазначимо, що згідно з новаціями, безробітні зі страховим стажем 10-15 років отримуватимуть допомогу з безробіття в розмірі 60% середнього заробітку (зараз 70%). У виграші залишаться тільки ті, хто має страховий стаж більше 25 років – для даної категорії допомога зросте з 70% до 80% середнього заробітку.

Скорочення термінів виплати допомоги по безробіттю

до 5 років страхового стажу - 180 календарних днів;

від 5 до 15 років страхового стажу - 240 календарних днів;

від 15 до 25 років страхового стажу - 300 календарних днів;

понад 25 років страхового стажу - 360 календарних днів.

Як порахують допомогу по безробіттю в залежності від стажу

Пропонується підвищення мінімальної межі страхового стажу для визначення розміру допомоги залежно від тривалості стажу:

розмір виплати прив'язується до трудової вислуги років тільки в тому випадку, якщо протягом 18 місяців перед реєстрацією особи як безробітного його страховий стаж становив 12 місяців;

безробітні з 6 місяцями страхового стажу за останні 12 місяць отримають мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Допомогу по безробіттю виплачуватимуть залежно від тривалості безробіття у відсотках до певного розміру:

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перша половина терміну тривалості виплати допомоги по безробіттю - 100%;

надалі - 50%.

читайте такожЯк безробітним допоможуть на час карантину - закон набув чинностіРаніше в Держслужбі зайнятості заявили, що в країні з початку року був зафіксовано один мільйон безробітних.

Пізніше в Держстаті повідомили, що в третьому кварталі рівень безробіття в Україні зріс до 9,9%.