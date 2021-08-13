В Україні в розпал сезону подорожчали дині: з чим це пов'язано

Ціни на диню стрімко зростають / chem-polezno.com

Якраз в розпал сезону баштанних - до середини серпня - ціна на дині в Україні почали стрімко зростати. Аналітики відзначають, що вартість продукту зросла на третину в порівнянні з початком місяця. І це при тому, що в нинішньому році дині коштують на чверть дорожче, ніж в попередньому році.

За словами аналітиків EastFruit, основними факторами зростання цін стали скорочення запасів динь і активний попит споживачів.

"Так, у порівнянні з минулим тижнем диня в українських господарствах подорожчала в середньому на 33%, що зі слів фермерів пов'язано, перш за все, з сезонним скороченням пропозиції даної продукції", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що на сьогоднішній день більшість фермерів південного регіону вже завершили збирання ранніх сортів дині, а більш пізні сорти почнуть збирати тільки до кінця літа.

Тим часом, в поточному році через негоду багато виробників динь постраждали від їх поганої якості.

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Тож скільки коштують дині

Гуртова ціна-4-8 грн/кг. А в роздріб їх продають від 11 грн/кг - за вітчизняну продукцію до 27 грн / кг - за імпортні.

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Нагадаємо, нещодавно українські фермери почали масовий збір врожаю лохини, який цього року розпочався на два тижні пізніше, ніж зазвичай. Ціни на дрібногуртові партії лохини з місцевих господарств варіюються в діапазоні 250-350 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні.

Також раніше на прилавках з'явилися перші кавуни за рекордними цінами.