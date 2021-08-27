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В Україні у вересні злетять тарифи на газ для населення

27 серпня 2021, 17:46
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Місячні тарифи на газ у вересні зросли до 20 гривень.

Ціни на газ
Тарифи на газ в Україні на вересень / pixabay

Тарифи на газ для населення злетять вже у вересні. Так, газопостачальні компанії оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ.

У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими.

"Місячні ціни, які компанії пропонують на вересень, іноді досягають 20 гривень за кубометр", - йдеться в повідомленні.

Компанія Київгазенерджі продає газ по 19,80 гривень за кубометр. У серпні тариф цієї компанії був на рівні 15,76 гривень за кубометр.

Черкаси газзбут продає газ по 16,76 гривень.

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Умань газзбут - по 16,78 за 1 куб м.

При цьому більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом твій Газзбут, на які припадає значна частина ринку.

Нафтогаз Україна також не пропонує місячного тарифу. При цьому річний тариф нижче 8 гривень, зокрема - 7,96 грн за кубометр.

читайте такожНафтогаз ще вище задер ціни на газ для населення

Нагадаємо, у серпні нинішнього року в Україні знизяться тарифи на газ. Нафтогаз пропонує місячну ціну - 11 гривень 78 копійок за кубометр. Це майже на 2 гривні менше, ніж у попередні два місяці. Річний тариф залишається незмінним - 7 гривень 96 копійок. Однак у різних постачальників блакитного палива ціна коливається від 8 до 17 гривень.

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