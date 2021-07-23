В Україні валюту продаватимуть за новими правилами: експерт спрогнозував, чи обвалиться гривня

Фізособи-підприємці та юридичні особи можуть купувати безготівкову валюту у великих обсягах / УНІАН

Національний банк України змінив правила купівлі валюти для фізосіб-підприємців та юридичних осіб. Нововведення може збільшити попит на американську валюту і вплинути на курс долара.

Якщо раніше фізособи-підприємці та юридичні особи могли могли купувати долари лише під конкретну мету, то тепер досить відкрити валютний рахунок і відправити заявку. Заступник голови НБУ Юрій Гелетей вважає, що нововведення вплине на валютний ринок навіть більше, ніж попередні ослаблення правил, передає UBR.

Теоретично спрощення доступу бізнесу до валютного міжбанку могло б чинити додатковий тиск на курс гривні – за рахунок підвищеного попиту на викуп ресурсу. Однак, згідно з оцінкою НБУ, рішення в цілому не вплине на функціонування валютного ринку, але "розширить можливості бізнесу з управління ризиками і ліквідністю", пише видання.

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький вважає, що підвищитися попит на викуп валюти може у разі збігу декількох факторів. Серед них - необхідність для підприємців оплачувати форвардні контракти.

"Підприємець також може спробувати закрити валютний ризик - купити валюту сьогодні, щоби заплатити в майбутньому за контракт і таким чином піти від валютного курсоутворення. Крім того, покупка валюти може бути здійснена з метою фіксації в ній ціни контракту. Наприклад, до імпортера сьогодні приїхали банани, він віддав їх на торговельну сесію. Якщо у нього є вільна гривня, він може зафіксувати вартість бананів в доларі та, знову ж таки, за цей долар оплатити імпортний контракт", – навів приклад фінаналітик.

За словами Невмержицького, у разі, коли такі дії будуть масовими, вони можуть викликати "певні девальваційні процеси".

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