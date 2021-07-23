В Україні валюту продаватимуть за новими правилами: експерт спрогнозував, чи обвалиться гривня

З 20 липня бізнес може купувати безготівкову валюту на суму до 100 тисяч євро. Щоби придбати цю суму, підстав і підтверджуючих документів не потрібно.
Національний банк України змінив правила купівлі валюти для фізосіб-підприємців та юридичних осіб. Нововведення може збільшити попит на американську валюту і вплинути на курс долара.
Якщо раніше фізособи-підприємці та юридичні особи могли могли купувати долари лише під конкретну мету, то тепер досить відкрити валютний рахунок і відправити заявку. Заступник голови НБУ Юрій Гелетей вважає, що нововведення вплине на валютний ринок навіть більше, ніж попередні ослаблення правил, передає UBR.
Теоретично спрощення доступу бізнесу до валютного міжбанку могло б чинити додатковий тиск на курс гривні – за рахунок підвищеного попиту на викуп ресурсу. Однак, згідно з оцінкою НБУ, рішення в цілому не вплине на функціонування валютного ринку, але "розширить можливості бізнесу з управління ризиками і ліквідністю", пише видання.
Фінансовий аналітик Василь Невмержицький вважає, що підвищитися попит на викуп валюти може у разі збігу декількох факторів. Серед них - необхідність для підприємців оплачувати форвардні контракти.
"Підприємець також може спробувати закрити валютний ризик - купити валюту сьогодні, щоби заплатити в майбутньому за контракт і таким чином піти від валютного курсоутворення. Крім того, покупка валюти може бути здійснена з метою фіксації в ній ціни контракту. Наприклад, до імпортера сьогодні приїхали банани, він віддав їх на торговельну сесію. Якщо у нього є вільна гривня, він може зафіксувати вартість бананів в доларі та, знову ж таки, за цей долар оплатити імпортний контракт", – навів приклад фінаналітик.
За словами Невмержицького, у разі, коли такі дії будуть масовими, вони можуть викликати "певні девальваційні процеси".
Валютна лібералізація в Україні
- На сьогоднішній день в Україні діє ціла низка обмежень на валютні операції, але з кожним роком Нацбанк скасовує їх у міру поліпшення макроекономічної ситуації в країні.
- Зміну режиму фінансового регулювання в бік більш ліберального було закладено законом Про валюту і валютні цінності, ухвалений ще в 2018 році.
- Нацбанк встиг зняти вже близько 40 обмежень на валютному ринку, багато з яких – вже в рік їхнього затвердження.
- Так, для фізичних осіб денний ліміт у 150 тис. грн. на купівлю валюти через касу банку та у фінустановах діяв до листопада 2019-го. Також до цього моменту фізособам було заборонено купувати безготівкову валюту без підстав і підтверджуючих документів.
- З 20 липня відповідний дозвіл отримав і бізнес. НБУ встановив денний ліміт на покупку безготівкової валюти в 100 тисяч євро. Щоби придбати цю суму, підстав і підтверджуючих документів не потрібно.