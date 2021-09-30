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В Україні запровадили контроль над отриманням субсидій: кому загрожує позбавлення виплат

30 вересня 2021, 19:22

Українцям під час подачі заяви на субсидію слід вносити у документ достовірну інформацію, сказав Віталій Музиченко.

Субсидія
Українцям, які внесли неправдиві дані до заяви, доведеться повернути субсидії державі / УНІАН

В Україні з'явився механізм державного контролю над отриманням субсидій. Людям, які подають заяви на отримання матеріальної допомоги від держави, слід уважно заповнювати документи. Інформація повинна бути правдивою, оскільки відомості перевірять. У разі подання недостовірної інформації субсидію заберуть. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

У ефірі програми Сніданок з 1+1 він розповів про те, що в країні вже працює механізм перевірки дотримання законів України під час виплати субсидій. За спрощеної програми частина інформації перевіряється через державний реєстр.

"За спрощеної програми отримання житлових субсидій ми частину інформації отримуємо без людини. Тобто українці не носять довідки про доходи, тарифи тощо. Все виходить в режимі автоматичного обміну. За результатами того, що людина задекларувала, перевіряється інформація через державний реєстр", - зазначив Музиченко.

За його словами, фіксувалися випадки, коли людина оформляла субсидію і у той же час робила дорогі покупки. Щоб таких інцидентів не було, в травні було ухвалено рішення про перевірку перших 2,5 мільйона одержувачів субсидії через державні реєстри.

"Щоб запобігати таким ситуаціям у травні цього року вперше 2,5 млн одержувачів субсидій перевірили через державні реєстри. Наразі ті, хто пройшов перевірку, отримують субсидії", - додав він.

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Крім того, заступник міністра соцполітики додав, що коли людина подає документи на матеріальну допомогу від держави, вона повинна перевірити достовірність всієї зазначеної інформації. Штраф не загрожує, але субсидію в підсумку можуть забрати.читайте такожСубсидії на опалення для пенсіонерів: за який період і які доходи враховуються

"Інакше може бути дуже боляче, якщо постфактум виявляється, що людина подала недостовірні дані. Штрафів у нас немає. Натомість передбачено повернення незаконно отриманих розмірів субсидій. Такі випадки бувають", - підкреслив Віталій Музиченко.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що субсидію в Україні зможуть отримати навіть громадяни, у яких є заборгованість з оплати комунальних платежів. Держава готова буде піти на реструктуризацію боргу.

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Кабмін субсидії новини України
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