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В Україні злетіли ціни на продукти: що подорожчало найбільше

14 липня 2021, 23:12
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На українських ринках і в магазинах вже в серпні істотно подорожчають яйця.

Продукт
Ціни на продукти в Україні знову злетіли / УНІАН

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в червні 2021 року.

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2020 року буряк подорожчав на 227,5% до 17,7 гривень за кілограм, морква — на 150,5% до 15 гривень за кілограм, цибуля — на 114,8% до 11 гривень за кілограм, капуста — на 67% до 8 гривень за кілограм, картопля — на 31% до 13,3 гривень за кілограм.

Крім того, соняшникова олія подорожчала на 54,4% до 65 гривень за літр, цукор на — 24,0% до 25,9 гривень за кілограм.

У той же час яйця подешевшали на 19,6% до 22,1 гривень за десяток.

За даними Держстату, за січень-червень сигарети преміум-класу подорожчали на 8,2% до 62,6 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 0,7% до 93,3 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 6,3% до 18,6 гривень за пляшку, українське вино — на 4,5% до 69,2 гривень за пляшку 0,75 літра.

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При цьому експерти прогнозують, що на українських ринках і в магазинах вже в серпні істотно подорожчають яйця. Будемо платити по 40 гривень за десяток.

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За словами аналітиків, з початку року в Україні зменшилося виробництво яєць на чверть. Цей рекорд за останні двадцять років впливає на ціноутворення.

читайте такожВ Україні через "шокові ціни" на цукор різко подорожчали інші продукти

Крім цього, експерти кажуть, що подорожчання кормів на 60% також підвищує вартість продукції. Якщо ситуація з виробництвом не покращиться, ціни на яйця не знизяться до весни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.

Про це свідчать дані свіжого дослідження центру ТЕСТ.

Як кажуть експерти, набагато частіше можна наштовхнутися на масляну підробку на ринках і в маленьких магазинах.

ціни на продукти
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