В Україні злетіли ціни на продукти: що подорожчало найбільше

Ціни на продукти в Україні знову злетіли / УНІАН

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в червні 2021 року.

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2020 року буряк подорожчав на 227,5% до 17,7 гривень за кілограм, морква — на 150,5% до 15 гривень за кілограм, цибуля — на 114,8% до 11 гривень за кілограм, капуста — на 67% до 8 гривень за кілограм, картопля — на 31% до 13,3 гривень за кілограм.

Крім того, соняшникова олія подорожчала на 54,4% до 65 гривень за літр, цукор на — 24,0% до 25,9 гривень за кілограм.

У той же час яйця подешевшали на 19,6% до 22,1 гривень за десяток.

За даними Держстату, за січень-червень сигарети преміум-класу подорожчали на 8,2% до 62,6 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 0,7% до 93,3 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 6,3% до 18,6 гривень за пляшку, українське вино — на 4,5% до 69,2 гривень за пляшку 0,75 літра.

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При цьому експерти прогнозують, що на українських ринках і в магазинах вже в серпні істотно подорожчають яйця. Будемо платити по 40 гривень за десяток.

За словами аналітиків, з початку року в Україні зменшилося виробництво яєць на чверть. Цей рекорд за останні двадцять років впливає на ціноутворення.

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Крім цього, експерти кажуть, що подорожчання кормів на 60% також підвищує вартість продукції. Якщо ситуація з виробництвом не покращиться, ціни на яйця не знизяться до весни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.

Про це свідчать дані свіжого дослідження центру ТЕСТ.

Як кажуть експерти, набагато частіше можна наштовхнутися на масляну підробку на ринках і в маленьких магазинах.